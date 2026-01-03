FOTO Pogledajte kako je Bloom 'skinuo' outfit mame Maje

Naša poznata pjevačica Maja Šuput nasmijala je pratitelje na Instagramu objavivši dvije fotografije. Na prvoj je prikazana ona kako pjeva na jednom koncertu iz 2023. godine, a na sebi ima usku crnu haljinu sa srebrnim točkicama, odnosno kamenčićima. Druga fotografija otkriva nam njenog sina Blooma u vrlo sličnoj odjevnoj kombinaciji, što je Maju odmah podsjetilo na njen stajling.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Podsjetimo, Maja je Blooma dobila u braku s Nenadom Tatarinovim. a maleni dječak voli oponašati svoju mamu. Maja je i ranije dijelila njegove fotografije, a ponekad ga usporedi i sa vremenom kad je ona bila djevojčica, a sličnost je više nego očita.