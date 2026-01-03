Obavijesti

FOTO Pogledajte kako je Bloom 'skinuo' outfit mame Maje

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Maja Šuput je na Instagramu podijelila fotografiju sebe iz 2023. godine te je usporedila sa jučerašnjom slikom svog sina Blooma

Naša poznata pjevačica Maja Šuput nasmijala je pratitelje na Instagramu objavivši dvije fotografije. Na prvoj je prikazana ona kako pjeva na jednom koncertu iz 2023. godine, a na sebi ima usku crnu haljinu sa srebrnim točkicama, odnosno kamenčićima. Druga fotografija otkriva nam njenog sina Blooma u vrlo sličnoj odjevnoj kombinaciji, što je Maju odmah podsjetilo na njen stajling. 

Foto: Instagram/Maja Šuput

Podsjetimo, Maja je Blooma dobila u braku s Nenadom Tatarinovim. a maleni dječak voli oponašati svoju mamu. Maja je i ranije dijelila njegove fotografije, a ponekad ga usporedi i sa vremenom kad je ona bila djevojčica, a sličnost je više nego očita.

ROMANSA I DALJE TRAJE Maja Šuput nakon nastupa u Makarskoj završila u Šiminu zagrljaju: 'Ljubav je u zraku...'
Maja Šuput nakon nastupa u Makarskoj završila u Šiminu zagrljaju: 'Ljubav je u zraku...'

