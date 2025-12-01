FOTO Pogledajte kako je Melania Trump ukrasila Bijelu kuću, okitila je više od 50 jelki

Ušli smo u vrijeme adventa, a za Božić se priprema i predsjednik SAD-a Donald Trump. Stoga je prva dama Melania Trump predstavila blagdansku temu Bijele kuće za 2025. godinu, a ona glasi “Dom je ondje gdje je srce”.
Prva dama Melania Trump otkrila je ovogodišnju blagdansku temu Bijele kuće, “Dom je ondje gdje je srce”, njezinu prvu otkako je ponovno preuzela funkciju.
Prva dama Melania Trump otkrila je ovogodišnju blagdansku temu Bijele kuće, "Dom je ondje gdje je srce", njezinu prvu otkako je ponovno preuzela funkciju.
Ukrasima se odaje počast 250. godišnjici Deklaracije o neovisnosti i osnutka Sjedinjenih Država, koja se obilježava sljedeće godine, javlja Fox5.
Ukrasima se odaje počast 250. godišnjici Deklaracije o neovisnosti i osnutka Sjedinjenih Država, koja se obilježava sljedeće godine, javlja Fox5.
Suprotno tradiciji, službeno božićno drvce Bijele kuće, izloženo u Plavoj sobi, odaje počast obiteljima Gold Star koje su izgubile voljene u vojnoj službi. Drvce se obično postavljalo u Istočno krilo, prvu postaju posjetitelja koji ulaze kroz ta vrata.
No to se promijenilo jer je predsjednik Trump je u listopadu dao srušiti Istočno krilo, tradicionalno početnu točku obilaska, kako bi napravio prostor za glamuroznu plesnu dvoranu vrijednu 258 milijuna eura. Obilasci će se stoga započinjati na drugom katu kuće (State Flooru).
“Ovaj Božić proslavimo ljubav koju nosimo u sebi i podijelimo je sa svijetom oko nas,” objavila je prva dama u ponedjeljak na X-u. “U konačnici, gdje god bili, možemo stvoriti dom ispunjen beskonačnim mogućnostima.”
Javne ture Bijele kuće, koje su bile obustavljene zbog izgradnje plesne dvorane, nastavit će se u utorak s novom rutom ograničenom na Državni kat, priopćio je ured prve dame.
Državni kat uključuje Istočnu sobu, Zelenu, Plavu i Crvenu sobu, Državnu blagovaonicu, Cross Hall i Veliko predvorje.
Bijela kuća sjaji uz pomoć više od 10.000 plavih leptira, 7.000 metara vrpce, 2.000 svjetlosnih niti, 2.800 zlatnih zvijezda, 200 metara vijenaca, 55 kila medenjaka, 51 božićnog drvca i 75 klasičnih vijenaca.
“Dok Amerikanci istražuju povijesne prostorije Bijele kuće ove blagdanske sezone, božićni ukrasi za 2025. godinu podsjećaju da se snaga naše nacije nalazi u ljudima—u našim zajedničkim vrijednostima, cijenjenim tradicijama i postojanom uvjerenju da je dom ondje gdje je srce,” izjavila je prva dama.
Očekuje se da će deseci tisuća posjetitelja ovog mjeseca doći u Bijelu kuću na blagdanske ture, prijeme i zabave.
