FOTO Pogledajte kako je Melania Trump ukrasila Bijelu kuću, okitila je više od 50 jelki

Ušli smo u vrijeme adventa, a za Božić se priprema i predsjednik SAD-a Donald Trump. Stoga je prva dama Melania Trump predstavila blagdansku temu Bijele kuće za 2025. godinu, a ona glasi “Dom je ondje gdje je srce”.
White House Christmas Decorations Press Preview
Prva dama Melania Trump otkrila je ovogodišnju blagdansku temu Bijele kuće, “Dom je ondje gdje je srce”, njezinu prvu otkako je ponovno preuzela funkciju. | Foto: Aaron Schwartz
