FOTO Pogledajte kako se Ella Dvornik mijenjala kroz godine

Ella Dvornik poznata je domaća influencerica, a pred kamerama je odmalena. Kći kralja funka Dina Dvornika i Danijele s roditeljima se pojavila u RTL-ovu reality showu "Dvornikovi", a okupala se i na glazbenoj sceni. Danas slavi 35. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Ella Dvornik rođena je 23. prosinca 1990. godine u Zagrebu u poznatoj hrvatskoj obitelji. Otac joj je kralj funka Dino Dvornik, a djed poznati domaći glumac Boris Dvornik.
S roditeljima je bila u reality emisiji RTL-a "Dvornikovi" koja je prikazivala njihov svakodnevni život. Emisija se premijerno prikazala 3. siječnja 2006. godine. Osmišljenja je po uzoru na MTV-ovu američku reality emisiju "The Osbournes". Show je imao dvije sezone.
U prosincu 2012., Ella je objavila debitantski album prije kojeg je objavila pet singlova. Albumom je htjela osvojiti japansko tržište, gdje se predstavila kao Eli E.
Od 2016. godine je pisala lifestyle blog kojim se proslavila, a danas je jedna od naših najpoznatijih influencerica.
Godinama je živjela na relaciji Zagreb - London zbog bivšeg supruga Charlesa Piercea. Vjenčali su se 2019., a zajedno su dobili dvije kćeri.
U kolovozu 2023. godine otkrili su da se razvode, nakon višemjesečnih šuškanja.
Britanski poduzetnik, punog imena Patrick Charles Peerless Pearce, dobio je presudom na sudu polovicu kuće, a na kući je i hipoteka za kredit od 252.000 eura pa je Britanac presudom dobio i pola kredita za otplaćivanje.
Ella je izjavila da njene kćeri trenutno ne žive s njom, već su privremeno s tatom u Istri, uz podijeljeno skrbništvo. Ella je navela da je ona u Novom Zagrebu podstanar, a ročišta se svako malo odgađaju. Osim toga, kuća Elle i Charlesa u Balama upala je pod ovrhu.
Ella je svojim pratiteljima u nekoliko navrata priznala da je bila na estetskim zahvatima. Povećala je grudi, bila je na operaciji nosa, a popravila je i zube. Rekla je kako je bila na botoksu te je u usne stavila filere.
U nastavku galerije provjerite kako se mijenjala.
