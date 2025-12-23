Obavijesti

SLAVI 35. ROĐENDAN

FOTO Pogledajte kako se Ella Dvornik mijenjala kroz godine

Ella Dvornik poznata je domaća influencerica, a pred kamerama je odmalena. Kći kralja funka Dina Dvornika i Danijele s roditeljima se pojavila u RTL-ovu reality showu "Dvornikovi", a okupala se i na glazbenoj sceni. Danas slavi 35. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
ARHIVA - Zagreb: Ella Dvornik
Ella Dvornik rođena je 23. prosinca 1990. godine u Zagrebu u poznatoj hrvatskoj obitelji. Otac joj je kralj funka Dino Dvornik, a djed poznati domaći glumac Boris Dvornik. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
