FOTO Pogledajte kako Thompsonova nećakinja Lejdi uživa na medenom mjesecu

Nakon vjenčanja, Lejdi Perković je sa novopečenim suprugom Ivanom Jarnecom otputovala na Karibe gdje uživaju u suncu, moru i opuštanju. Na svojom Instagram profilu redovito pratitelje počasti fotografijama s odmora iz snova
Lejdi Perković Jarnec, poznata vizažistica i nećakinja Marka Perkovića Thompsona, zamijenila je hladne jesenske dane u Hrvatskoj tropskim rajem.
| Foto: Instagram/Lejdi Perković
Zajedno sa suprugom Ivanom Jarnecom, otputovala je na dugo iščekivani medeni mjesec, a pratitelje na društvenim mrežama oduševila je nizom fotografija koje oduzimaju dah.
Lejdi je podijelila galeriju fotografija iz sunčanog Oranjestada na Arubi na kojima pozira u atraktivnom plavom bikiniju, ističući svoju fit figuru dok upija sunce na pješčanoj plaži.
Tirkizno more i palme poslužili su kao savršena kulisa.
Pokazala je i romantični detalji ispisani u pijesku.
Na jednoj od fotografija vidi se natpis "Jarneci" uz nacrtano srce, dok na drugoj Ivan pozira pokraj velikog srca u kojem piše "LEJDI".
Čini se da par maksimalno koristi svaki trenutak na ovom egzotičnom otoku, uživajući u koktelima, šetnjama i opuštanju uz zvuk valova.
Ovaj medeni mjesec dolazi samo dva mjeseca nakon njihovog bajkovitog vjenčanja održanog u rujnu 2025. godine. Podsjetimo, Lejdi i profesionalni plesač Ivan Jarnec vjenčali su se u Varaždinu, a slavlje je nastavljeno u okolici Zagreba.
Taj dan ostao je posebno zapamćen po emotivnom nastupu Lejdinog strica, Marka Perkovića Thompsona, koji je mladencima otpjevao svoj bezvremenski hit "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova".
