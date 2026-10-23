FOTO Pogledajte snimanje serije 'Disavowed' u Dubrovniku

Uz njega će u novom trileru glumiti i Norman Reedus, poznat po ulozi Daryla Dixona u seriji 'The Walking Dead'. Glumačkoj ekipi pridružili su se i Sylvia Hoeks, koju je publika gledala u filmu 'Blade Runner 2049', te Bokeem Woodbine, poznat po seriji 'Fargo'. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL