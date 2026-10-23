FOTO Pogledajte snimanje serije 'Disavowed' u Dubrovniku

U Dubrovniku se snima triler-serija 'Disavowed' u kojoj glavnu ulogu ima James Marsden (53), zvijezda filmova 'X-Men', iskusnog agenta CIA-e koji nakon otkaza sam kreće u potragu za ubojicom svog kolege...
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Među zidine su ponovno stigle filmske kamere, a ovaj put snima se triler-serija 'Disavowed' u kojoj glavnu ulogu ima James Marsden (53), zvijezda filmova 'X-Men'.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Među zidine su ponovno stigle filmske kamere, a ovaj put snima se triler-serija 'Disavowed' u kojoj glavnu ulogu ima James Marsden (53), zvijezda filmova 'X-Men'. |
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Među zidine su ponovno stigle filmske kamere, a ovaj put snima se triler-serija 'Disavowed' u kojoj glavnu ulogu ima James Marsden (53), zvijezda filmova 'X-Men'.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Snimanje je u petak privuklo pozornost u povijesnoj jezgri Dubrovnika, koja će se naći u priči o agentu CIA-e, opasnom ubojici i nagradi od čak 15 milijuna dolara
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
- Svjetske produkcije nastavljaju birati Dubrovnik, a naše ulice ponovno postaju pozornica priča koje putuju svijetom. Još jedna snažna promocija Grada! Jer svijet je naša mjera - pohvalio se gradonačelnik Mato Franković na Facebooku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Marsden u seriji glumi Brada Griffina, iskusnog agenta CIA-e koji pokušava pronaći plaćenog ubojicu odgovornog za smrt njegova kolege. No usred međunarodne potrage dobiva otkaz.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Griffin se ne želi pomiriti s time pa odlučuje sam krenuti za ubojicom. Na njegovu je glavu raspisana savezna nagrada od 15 milijuna dolara, koju bivši agent namjerava osvojiti.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Marsden je jedan od izvršnih producenata serije, a gledatelji ga najbolje poznaju po ulozi Cyclopsa u filmovima 'X-Men'. Glumio je i u romantičnoj drami 'The Notebook', filmu 'Sonic the Hedgehog' te serijama 'Westworld', 'Dead to Me' i 'Paradise'.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Uz njega će u novom trileru glumiti i Norman Reedus, poznat po ulozi Daryla Dixona u seriji 'The Walking Dead'. Glumačkoj ekipi pridružili su se i Sylvia Hoeks, koju je publika gledala u filmu 'Blade Runner 2049', te Bokeem Woodbine, poznat po seriji 'Fargo'.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Iza serije stoje scenaristi Art Marcum i Matt Holloway, koji su radili na filmovima 'Iron Man' i 'Uncharted'. Prve dvije epizode režirat će Michelle MacLaren, koja je radila na popularnim serijama 'Breaking Bad' i 'Game of Thrones'.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Ivan Poznaik/Dubrovački list
Foto Ivan Poznaik/Dubrovački list
Foto Ivan Poznaik/Dubrovački list
Foto Ivan Poznaik/Dubrovački list
Foto Ivan Poznaik/Dubrovački list
Foto Ivan Poznaik/Dubrovački list
Foto Ivan Poznaik/Dubrovački list
Foto Ivan Poznaik/Dubrovački list
Foto Ivan Poznaik/Dubrovački list
Foto Ivan Poznaik/Dubrovački list