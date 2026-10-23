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HOLLYWOOD NA STRADUNU

FOTO Pogledajte snimanje serije 'Disavowed' u Dubrovniku

U Dubrovniku se snima triler-serija 'Disavowed' u kojoj glavnu ulogu ima James Marsden (53), zvijezda filmova 'X-Men', iskusnog agenta CIA-e koji nakon otkaza sam kreće u potragu za ubojicom svog kolege...
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Dubrovnik: Snimanje serije "Disavowed"
Među zidine su ponovno stigle filmske kamere, a ovaj put snima se triler-serija 'Disavowed' u kojoj glavnu ulogu ima James Marsden (53), zvijezda filmova 'X-Men'. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Među zidine su ponovno stigle filmske kamere, a ovaj put snima se triler-serija 'Disavowed' u kojoj glavnu ulogu ima James Marsden (53), zvijezda filmova 'X-Men'. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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