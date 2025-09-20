Obavijesti

FOTO Pogledajte tko je sve stigao na premijeru predstave Alan Ford u Kerempuhu

U petak je u zagrebačkom Kazalištu Kerempuh premijerno izvedena predstava Alan Ford, koja je zapravo crnohumorna satirična adaptacija kultnog istoimenog talijanskog stripa Maxa Bunkera i Magnusa. Redatelj predstave je Mario Kovač, tekst je dramatizirao Milan Fošner, a dramaturgiju potpisuje Vid Lež. Ako je suditi po reakcijama publike, predstavu čekaju brojne izvedbe, a tražit će se i karta više.
Predstava Alan Ford praizvedena je u petak u Kerempuhu kao crnohumorna satirična adaptacija kultnog istoimenog talijanskog stripa Maxa Bunkera i Magnusa. | Foto: Luka Dubroja
