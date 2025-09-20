FOTO Pogledajte tko je sve stigao na premijeru predstave Alan Ford u Kerempuhu

U petak je u zagrebačkom Kazalištu Kerempuh premijerno izvedena predstava Alan Ford, koja je zapravo crnohumorna satirična adaptacija kultnog istoimenog talijanskog stripa Maxa Bunkera i Magnusa. Redatelj predstave je Mario Kovač, tekst je dramatizirao Milan Fošner, a dramaturgiju potpisuje Vid Lež. Ako je suditi po reakcijama publike, predstavu čekaju brojne izvedbe, a tražit će se i karta više.
Predstava Alan Ford praizvedena je u petak u Kerempuhu kao crnohumorna satirična adaptacija kultnog istoimenog talijanskog stripa Maxa Bunkera i Magnusa.
| Foto: Luka Dubroja
Luka Petrušić igra Alana Forda. Filip Detelić je Superhik – lik koji u predstavi krade siromašnima da bi davao bogatima, suprotstavljajući se grupi TNT. Tarik Filipović igra Sir Oliver. Tomislav Štriga je Broj 1, Domagoj Ivanković glumi Grunfa, Hrvoje Kečkeš je Debeli šef, Borko Perić Jeremija.
| Foto: Luka Dubroja
Uloge ostalih likova: Ana Maras Harmander (Bepa), Ines Bojanić (Margot).
| Foto: Luka Dubroja
Predstava se fokusira na prve epizode stripa, do broja 77, kad su originalni autori (Magnus & Bunker) još bili zajedno. To je smatrana „najmoćnijom” fazom stripa.
| Foto: Luka Dubroja
U predstavu su ubačene brojne reference na suvremeno hrvatsko društvo — anomalije, nepravilnosti, političke igre — sve kroz satiru i humor.
| Foto: Luka Dubroja
Publika je dobro prihvatila predstavu, budući da je već na generalnoj probi bilo je puno ljudi, a ulaznice za izvedbe do kraja listopada su gotovo rasprodane.
| Foto: Luka Dubroja
Redatelj Mario Kovač je rekao da je htio napraviti predstavu koja će biti razumljiva i zabavna i onima koji nisu čitali Alan Ford – da ne zavisi sve od nostalgije i fanovskog predznanja.
| Foto: Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja
Foto Luka Dubroja