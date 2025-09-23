FOTO Premijera HRT-ove serije 'Blaž među ženama' okupila brojna poznata lica u Zagrebu
Ako mislite da život nakon pedesete donosi mir, Blaž će vas uvjeriti u suprotno. Tako bi se ukratko mogla opisati nova HRT-ova serija 'Blaž među ženama' redatelja Gorana Kulenovića, čija je premijera u utorak u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema okupila poznata lica poput Ecije Ojdanić, Slavka Sobina, Danijele Trbović... Gledatelji će Blaža upoznati već u ponedjeljak, 29. rujna, kad serija stiže na Prvi program HRT-a u terminu od 21:15 sati.