FOTO Premijera klasika 'Sam u kući' bila je prije 35 godina: Evo kako glumci izgledaju danas

"Sam u kući" postao je kultni klasik i nezaobilazan božićni film, a ovaj hit premijeru u SAD-u je imao 16. studenoga 1990. godine. Macaulay Culkin postao je planetarno popularan zbog filma, a među glumačkom postavom našla su se brojna poznata imena. Evo kako glumci iz filma izgledaju danas.
Kevin McCallister je osmogodišnji dječak koji ostaje sam u Chicagu tijekom božićnih praznika jer su ga roditelji "zaboravili" probuditi. Brani kuću od dvojice zlikovaca te im čitavo vrijeme priprema smicalice. Utjelovio ga je Macaulay Culkin.
Culkin je za ulogu dobio brojna priznanja, uključujući i nominaciju za Zlatni globus. Upravo Kevinu McCallisteru može zahvaliti na tituli "najveće dječje glumačke zvijezde 90-ih".
Pred kamere je prvi put stao kada je imao četiri godine, a glumom se nastavio baviti do 14. godine. Ipak, nikada više nije imao takav hit kao što je to bio film "Sam u kući".
S "kraljem popa" Michaelom Jacksonom se sprijateljio još dok je bio dječak te se pojavio u njegovom spotu za pjesmu "Black or white" 1991. Kada su Jacksona optužili za napastovanje djece, na sudu je rekao da je spavao s njim u krevetu, ali da ga nikada nije napastovao.
Macaulay je često imao problema sa zakonom zbog posjedovanja opijata. Platio je nekoliko tisuća dolara kako bi izbjegao zatvor.
U prosincu 2018. je objavio kako će službeno promijeniti svoje ime iz Macaulay Culkin u Macaulay Macaulay Culkin Culkin, što je i napravio nekoliko mjeseci kasnije.
Culkin se s 18 vjenčao s kolegicom Rachel Miner, a u braku su izdržali dvije godine. S Milom Kunis je hodao od 2002. do 2010. godine.
S glumicom Brendom Song u vezi je od 2017., a upoznali su se na setu filma "Changeland". Zaručili su se 2022. i imaju dvoje djece. O svojoj obitelji rijetko pričaju u javnosti.
Oskarovac Joe Pesci utjelovio je lopova Harryja koji s prijateljem provaljuje u obiteljsku kuću McCallisterovih.
Pesci je na snimanju filma "Sam u kući" navodno u početku izbjegavao Macaulayja Culkina kako bi mladi glumac mislio da je zaista zlikovac i bolje odglumio svoju ulogu.
Joe Pesci je inače poznat po nizu drugih uloga, a pojavio se u uspješnicama kao što su "Raging bull", "Goodfellas" i "Casino".
Glumcu Danielu Sternu je uloga lopova Marva do danas ostala najpoznatija u karijeri.
Na filmu je debitirao 1979. godine i bio je vrlo uspješan u komedijama.
Odbio je ponoviti ulogu Marva u četvrtom nastavku franšize "Sam u kući". Pojavio se u brojnim filmovima i serijama, a sam je osmislio show "Danny" kojeg je emitirao CBS i u njemu je imao glavnu ulogu.
Catherine O'Hara je u filmu "Sam u kući" utjelovila Kevinovu mamu Kate.
U intervjuima je prije nekoliko godina otkrila da ju Macaulay Culkin još danas zove "mama" zbog tog filma.
O'Hara inače iza sebe ima bogatu karijeru, a glumila je u brojnim uspješnim filmovima i serijama. Na policama ima dvije nagrade Emmy, Zlatni globus i dvije SAG nagrade.
Glumac John Heard utjelovio je Kevinova oca Petera McCallistera.
Iza sebe je imao brojne uspješnice, a pojavio se i u seriji "Obitelj Soprano" te je za ulogu dobio nominaciju za Emmy.
Heard je preminuo 21. srpnja 2017. godine u 72. godini od posljedica srčanog udara. Njegovo tijelo pronašli su djelatnici hotela u Palo Altu u kojem je odsjeo.
