Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SVAŠTA SE PROMIJENILO

FOTO Premijera klasika 'Sam u kući' bila je prije 35 godina: Evo kako glumci izgledaju danas

"Sam u kući" postao je kultni klasik i nezaobilazan božićni film, a ovaj hit premijeru u SAD-u je imao 16. studenoga 1990. godine. Macaulay Culkin postao je planetarno popularan zbog filma, a među glumačkom postavom našla su se brojna poznata imena. Evo kako glumci iz filma izgledaju danas.
Macaulay Culkin
Kevin McCallister je osmogodišnji dječak koji ostaje sam u Chicagu tijekom božićnih praznika jer su ga roditelji "zaboravili" probuditi. Brani kuću od dvojice zlikovaca te im čitavo vrijeme priprema smicalice. Utjelovio ga je Macaulay Culkin. | Foto: Profimedia
1/22
Kevin McCallister je osmogodišnji dječak koji ostaje sam u Chicagu tijekom božićnih praznika jer su ga roditelji "zaboravili" probuditi. Brani kuću od dvojice zlikovaca te im čitavo vrijeme priprema smicalice. Utjelovio ga je Macaulay Culkin. | Foto: Profimedia
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025