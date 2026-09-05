VEČER NA PROKURATIVAMA FOTO Premijera mjuzikla 'Galeb i ja' okupila je mnoga poznata lica, stigla i Vampirica Olja

Premijera mjuzikla 'Galeb i ja' u subotu navečer privukla je mnoga poznata lica na splitske Prokurative, a među njima je bila i Olja Einfalt Mihovilović, poznatija kao Vampirica Olja. Na pozornici su nastupili Luka Nižetić, Tarik Filipović, Nera Stipičević, Sandra Lončarić, Pere Eranović, Mia Roknić i drugi

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