FOTO Premijera mjuzikla 'Galeb i ja' okupila je mnoga poznata lica, stigla i Vampirica Olja

Premijera mjuzikla 'Galeb i ja' u subotu navečer privukla je mnoga poznata lica na splitske Prokurative, a među njima je bila i Olja Einfalt Mihovilović, poznatija kao Vampirica Olja. Na pozornici su nastupili Luka Nižetić, Tarik Filipović, Nera Stipičević, Sandra Lončarić, Pere Eranović, Mia Roknić i drugi
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Foto Zvonimir Barisin
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