FOTO Preživjela javnu prevaru, a evo u čemu Sienna Miller sada pronalazi svoj unutarnji mir...

Nakon burnih ljubavi, medijskih skandala i pritiska slave, glumica je sada izgradila život po vlastitim pravilima. Danas Sienna bira projekte koji je istinski zanimaju, dok Fanovi ističu kako nikada nije izgledala bolje...
Nekoć jedna od najtraženijih glumica i modnih ikona, Sienna Miller danas živi znatno mirnijim životom nego u vrijeme kada je bila na naslovnicama svih svjetskih tabloida.
| Foto: DPA/Pixsell
Nekoć jedna od najtraženijih glumica i modnih ikona, Sienna Miller danas živi znatno mirnijim životom nego u vrijeme kada je bila na naslovnicama svih svjetskih tabloida. |
Foto: DPA/Pixsell
Nekoć jedna od najtraženijih glumica i modnih ikona, Sienna Miller danas živi znatno mirnijim životom nego u vrijeme kada je bila na naslovnicama svih svjetskih tabloida.
| Foto: DPA/Pixsell
Rođena u New Yorku, ali odrasla u Engleskoj, Sienna je odmalena pokazivala sklonost prema umjetnosti, a školovanje u prestižnim britanskim školama otvorilo joj je put prema glumačkom svijetu.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Na početku karijere bavila se i manekenstvom, no pravi proboj doživjela je 2004. godine zahvaljujući filmu 'Alfie', u kojem je zaigrala uz tadašnjeg partnera, Judea Lawa.
| Foto: STRINGER, ilustracija
Film je bio prekretnica u njezinu životu – donio joj je slavu, ali i ulazak u svijet paparazza i neprekidnog medijskog pritiska.
| Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell
Njezin odnos s Lawom bio je strastven i buran, a sve je eskaliralo kada je javnost doznala za njegovu nevjeru.
| Foto: Profimedia/Pool
Iako su pokušali popraviti odnos, ljubav nije potrajala. Sienna je tada postala simbol žene koja se ne boji pokazati ranjivost, ali i snagu da krene dalje.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Nakon toga nastavila je graditi karijeru u ozbiljnijim ulogama. Posebno je oduševila kritičare u filmu Factory Girl, u kojem je utjelovila Edie Sedgwick – tragičnu muzu Andyja Warhola. Bila je to uloga koja je potvrdila njezin glumački talent i distancirala je od etikete 'tabloidne zvijezde'.
| Foto: Kirsty O'Connor/Press Association/PIXSELL
Godinama se borila s gubitkom privatnosti, ali i s emocionalnim posljedicama koje donosi život pod reflektorima, a kasnije je postala jedna od rijetkih javnih osoba koje su javno progovorile o nezakonitom prisluškivanju i narušavanju privatnosti od strane britanskih medija.
| Foto: Patricia Schlein/PA Images/PIXSELL
U privatnom životu pronašla je sreću s glumcem Tomom Sturridgeom, s kojim ima kćer Marlowe. Iako su se razišli, ostali su u dobrim odnosima, a majčinstvo je, kako kaže, potpuno promijenilo njezin pogled na svijet.
| Foto: PA/Pixsell
Danas Sienna bira projekte koji je istinski zanimaju, daleko od komercijalnog glamura i crvenih tepiha, dok Fanovi ističu kako nikada nije izgledala bolje, a i sama priznaje da sada živi onako kako je oduvijek željela – mirno, ispunjeno i bez potrebe da išta dokazuje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Foto 24sata
Foto Instagram/Youtube/Screenshot
Foto Profimedia/Pool
Foto O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Foto HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram
Foto PA/Pixsell
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Foto JPA/Press Association/PIXSELL
Foto pixsell/ilsutracija
Foto PA/Pixsell
Foto PA/Pixsell
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto PA/Pixsell
Foto PA/Pixsell
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto PA/Pixsell
Foto PA/Pixsell
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto PA/Pixsell
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija
Foto PIXSELL, REUTERS
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija