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ONA SE SAMO NASMIJALA

FOTO Prijateljica zgrabila Kylie Jenner za grudi: 'Ljubomoran sam, i ja želim biti tvoj prijatelj'

Kylie Jenner našla se u prilično prisnom zagrljaju svoje dugogodišnje prijateljice Stassie Karanikolaou. Dok ju je grlila s leđa, Stassie je spustila obje ruke na njezine bujne grudi, a Kylie se samo nasmijala, isplazila jezik i pokazala znak mira.
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FOTO Prijateljica zgrabila Kylie Jenner za grudi: 'Ljubomoran sam, i ja želim biti tvoj prijatelj'
'Ljubomoran sam, i ja želim biti tvoj prijatelj', napisao je reality zvijezdi jedan od vjernih pratitelja na Instagramu. | Foto: Instagram
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'Ljubomoran sam, i ja želim biti tvoj prijatelj', napisao je reality zvijezdi jedan od vjernih pratitelja na Instagramu. | Foto: Instagram
Komentari 1

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