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BIO JE JEDAN OD NAJVEĆIH

FOTO Prije 18 godina napustio nas je 'kralj funka' Dino Dvornik

Dino Dvornik ostavio je neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Splitski kralj funka svojim je osebujnim zvukom, energijom i hitovima obilježio kraj osamdesetih i početak devedesetih, razdoblje u kojem je bio jedna od najvećih domaćih glazbenih zvijezda. Njegove pjesme nadživjele su vrijeme u kojem su nastale te se i danas rado slušaju i puštaju u klubovima. Dino Dvornik preminuo je 7. rujna 2008. godine, ali njegova glazba i prepoznatljivi stil ostali su važan dio hrvatske glazbene baštine.
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FOTO Prije 18 godina napustio nas je 'kralj funka' Dino Dvornik
Foto Jurica Galoic/Tomislav Miletic/ PrivatnI album/Pixsell/Stephan Lupino
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Foto: Jurica Galoic/Tomislav Miletic/ PrivatnI album/Pixsell/Stephan Lupino
Komentari 1

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