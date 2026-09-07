FOTO Prije 18 godina napustio nas je 'kralj funka' Dino Dvornik

Nažalost, ostao je zapamćen i po svojoj borbi s ovisnošću. - Možda bih napravio malo više bez toga, ali svi smo bili na opijatima i divljali. Ušao bih u studio i ne bih izlazio mjesec dana dok ne bih napravio nešto. U tome zanosu sam radio, ali on me stajao zdravlja. Sve to sam radio zbog glazbe, a ne zato što sam htio biti drogiran - izjavio je svojedobno. | Foto: Stephan Lupino