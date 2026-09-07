FOTO Prije 18 godina napustio nas je 'kralj funka' Dino Dvornik

Dino Dvornik ostavio je neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Splitski kralj funka svojim je osebujnim zvukom, energijom i hitovima obilježio kraj osamdesetih i početak devedesetih, razdoblje u kojem je bio jedna od najvećih domaćih glazbenih zvijezda. Njegove pjesme nadživjele su vrijeme u kojem su nastale te se i danas rado slušaju i puštaju u klubovima. Dino Dvornik preminuo je 7. rujna 2008. godine, ali njegova glazba i prepoznatljivi stil ostali su važan dio hrvatske glazbene baštine.
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Foto Jurica Galoic/Tomislav Miletic/ PrivatnI album/Pixsell/Stephan Lupino
Foto: Jurica Galoic/Tomislav Miletic/ PrivatnI album/Pixsell/Stephan Lupino
Foto Jurica Galoic/Tomislav Miletic/ PrivatnI album/Pixsell/Stephan Lupino
Njegova učiteljica mi je jednom rekla: ‘On vam je, gospođo, najmirniji’. Ja pitam kako to. Kaže ona meni: ‘Zato što ga ništa ne zanima. On bi samo gleda kroz prozor’. Rekao joj je: ‘Matematika mi neće u životu trebati, meni je samo muzika u glavi’, ispričala nam je prije par godina Diana Dvornik, majka hrvatskog kralja funka Dine Dvornika koji je preminuo na današni dan prije 16 godina
| Foto: Facebook
Dinov otac je elgendarni glumac Boris Dvornik. Pjevač na fotografiji s ocem, majkom Dianom i bratom Deanom
| Foto: Privatna arhiva/pixsell
Dino je preminuo iste godine kad i njegov otac. Boris je preminuo 24. ožujka, a Dino nas je napustio 7. rujna 2008. godine, samo osamnaest dana nakon što je proslavio 44. rođendan.
| Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić
Život mu je od samog početka bio sve samo ne običan. Kao dijete dobio je malu ulogu u seriji 'Naše malo misto' zajedno s bratom Deanom. Glumili su djecu glavnih likova, Roka Prča (Boris Krstulović) i Anđe Vlajne (Zdravka Krstulović). Upravo se na tom snimanju Dino 'zarazio' glazbom.
| Foto: Privatni album/24sata
Obitelj Dvornik: Mama Diana, otac Boris, Dinova supruga Danijela, kćer Ella i brat Dean
| Foto: Privatna arhiva/POSEBNA PONUDA
Ljubavna priča Dine Dvornika i Danijele Dvornik počela je dok su još bili tinejdžeri, a trajala je sve do njegove smrti.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Vjenčali su se 12. kolovoza 1989., a medeni mjesec su proveli na Malti
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Kćer Ellu su dobili iduće godine
| Foto: Instagram/Ella Dvornik/screenshot
Devedesetih se Dino 'vinuo u zvijezde' zbog dva uspješna studijska albuma 'Priroda i društvo' 1993. i 'Enfant Terrible' 1997.
| Foto: Privatni album/Posebna ponuda
Uz to što je pokrenuo novi glazbeni trend, uveo je inovativnu produkciju. Osobito video. Naime, Dino je prvi hrvatski izvođač koji je na pozornici plesao. Nastupao je u ekstravagantnim odijelima, a neki i danas tvrde da je bio odličan plesač.
| Foto: Stefan Lupino
Nažalost, ostao je zapamćen i po svojoj borbi s ovisnošću.
- Možda bih napravio malo više bez toga, ali svi smo bili na opijatima i divljali. Ušao bih u studio i ne bih izlazio mjesec dana dok ne bih napravio nešto. U tome zanosu sam radio, ali on me stajao zdravlja. Sve to sam radio zbog glazbe, a ne zato što sam htio biti drogiran - izjavio je svojedobno.
| Foto: Stephan Lupino
Dinin najuspješniji singl je 'Afrika', za koji je 1996. godine dobio svoja prva dva Porina.
| Foto: Privatna arhiva/pixsell
Posljednji album 'Pandorina kutija' Dino je trebao objaviti u listopadu 2008. nakon šest godina pauze. Tim albumom su mu predviđali povratak na scenu. Album je postao hit i nagrađen je s četiri Porina, ali iznenadna smrt je spriječila Dinu da doživi njegovo objavljivanje.
| Foto: Marko Ercegović
Danijela Dvornik je tog nesretnog 7. rujna 2008. pronašla Dinu u njihovom bračnom krevetu. Nalazi obdukcije su pokazali da je preminuo u snu od mješavina tableta koje je uzimao.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Koliko je Dino obožavao kćer Ellu dokazuje i pjesma koju je skladao s Nenom Belanom 'Ella E'.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA/Matthias Baus
Foto Jurica Galoic/PIXSELL/Romano Grozic
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Andrej Kreutz/Vecernji list
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Boris Scitar/Vecernji list
Foto Boris Scitar/Vecernji list
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL/
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