Prljave bitke za nasljedstva! Jelinek ostavila vile i stanove, Robić milijune, Redžepova kuću

Glamurozni životi, ispunjeni uspjehom i bogatstvom, ponekad završavaju gorkim sporovima u kojima najbliži srodnici postaju najljući protivnici. Sudbine ostavština modne ikone Žuži Jelinek, glazbenih legendi Ive Robića, Esme Redžepove i Šabana Šaulića te povjesničara umjetnosti Vidoja Ristovića bolni su primjeri kako se uspomene mogu utopiti u bitkama za nekretnine, novac i umjetnine.

Žuži Jelinek, legendarna dizajnerica i stilistica koja je odijevala Jovanku Broz i kratko radila za Coco Chanel, živjela je život punim plućima. Rođena u siromašnoj židovskoj obitelji, svojim je radom i duhom izgradila ime i bogatstvo. No nakon njene smrti 2016., u 96. godini, umjesto priča o njenom nevjerojatnom putu, javnost je počela pratiti mučnu obiteljsku sagu.

ARHIVA: 23.1.2016. Preminula Žuži Jelinek, zagreba?ka dizajnerica, stilistica i kolumnistica | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Njezina djeca, sin Ivica Jelinek i kći Diana Marazza Jelinek, počeli su bespoštedni rat za vrijednu imovinu, uključujući stan na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, nekretnine u Ženevi i, iznad svega, raskošnu vilu u Opatiji. Sukob je eskalirao kad je Diana javno optužila brata za najteže zločine, tvrdeći da njihova majka nije umrla prirodnom smrću.

- Jako mi je teško jer majka nije umrla prirodnom smrću, a moj brat mora se tako braniti. Zato je proces na policiji, kao što je bio i prije tri godine jer već onda ju je htio likvidirati. Drogirao ju je, imam dokaze. Moj brat je nju sirotu, nažalost, prevario - izjavila je tad za medije.

Opatija: Žuži Jelinek gradu poklonila skulpturu Obitelj | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ivica Jelinek oštro je demantirao optužbe tvrdeći da je obdukcija potvrdila prirodnu smrt te da iza sestrine priče stoji isključivo pohlepa i dugogodišnja ljubomora.

- Biste li vi svoju mamu u 99. godini dali da je režu? Kome god to kažem, a znam puno ljudi, svi se križaju i kažu: 'Isuse Bože!'. U ekonomski dio neću ni ulaziti jer zna se da je cijeli život na grbači svoje majke, a sada daje spomenute izjave. Mislim, katastrofa - kazao je Ivica Jelinek.

ARHIVA: 23.1.2016. Preminula Žuži Jelinek, zagreba?ka dizajnerica, stilistica i kolumnistica | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Centralna točka spora postala je ružičasta 'Vila Z' na opatijskoj šetnici Lungomare, nekadašnje odmaralište bečkog plemstva. Diana je tvrdila da je, prema oporuci iz 2011., vila trebala pripasti njoj, no da je Ivica godinu kasnije s majkom sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i tako preuzeo vlasništvo.

Pokrenula je sudski postupak za poništenje tog ugovora tvrdeći da je sklopljen iz nemoralnih pobuda, isključivo kako bi se domogao imovine znajući za majčinu poodmaklu dob. Međutim, sudski epilog bio je poražavajući za nju. Županijski sud u Osijeku potvrdio je presudu riječkog suda kojom je njen zahtjev odbačen.

Sud je utvrdio da je Ivica ispunjavao svoje obveze iz ugovora te da Diana nije dokazala nedopuštene pobude. Međutim, u lipnju ove godine Vrhovni sud je dozvolio reviziju odluke, pa epilog još nije poznat.

Opatija: Slavna stilistica Žuži Jelinek | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Mnogo prije sage obitelji Jelinek javnost je pratila drugu, jednako zamršenu ostavinsku raspravu. Nakon smrti legendarnog pjevača Ive Robića, 9. ožujka 2000. godine, počela je pravna bitka koja se protegnula na više od dva desetljeća i uključila desetak potencijalnih nasljednika. Budući da Mr. Morgen i njegova supruga Marta nisu imali djece, u borbu za imovinu, koja je uključivala oko 300.000 tadašnjih njemačkih maraka, stan u Zagrebu, automobil i vrijedna autorska prava, ušla su njegova braća Rajko i Miroslav.

Oni su osporavali pravo Marte Robić na polovicu imovine stečene u braku, tvrdeći da je Ivo isključivo zarađivao, dok je ona bila kućanica. Spor se vodio na sudovima u Zagrebu i Opatiji, a presude su se mijenjale. Na kraju je Vrhovni sud 2006. godine vratio cijeli predmet na početak. Posebnu dimenziju priči dala je vila u Ičićima, koju je Robić darovnim ugovorom ostavio Riječkoj nadbiskupiji, uz uvjet da Marti doživotno isplaćuju mjesečnu rentu.

No i vila je poslije postala dio spora. Situacija se dodatno zakomplicirala nakon smrti Marte Robić 2007. godine. U pravnu bitku tad su se uključili i njezini nasljednici - brat, sestre i nećaci, nastavljajući borbu protiv obitelji Robić. Godinama kasnije, konačna sudbina cjelokupne ostavštine jednog od najvećih hrvatskih pjevača i dalje nije potpuno razriješena.

Foto: Keystone Pictures USA

Jedan od medijski najeksponiranijih slučajeva posljednjih godina svakako je onaj koji je uslijedio nakon iznenadne smrti povjesničara umjetnosti Vidoja Ristovića u svibnju 2022. godine. Njegova udovica, voditeljica Nikolina Pišek, i njegov otac, Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, godinama su vodili bitku za nasljedstvo.

Sporovi su se odnosili na različitu imovinu, uključujući nekretnine i umjetnine, a dvije strane sporile su se i o tome što je bilo Vidojevo vlasništvo a što imovina njegova oca. Miša Grof od početka tvrdi da većina imovine pripada njemu te optužuje Nikolinu za gramzivost i otuđenje unuke.

Foto: Amir Hamzagic

S druge strane, Nikolina Pišek tvrdila je da su je svekar i svekrva doslovno izbacili iz stana u Beogradu te da protupravno zadržavaju njenu i imovinu njezine kćeri. Opisala je kako je u jednom trenutku ostala bez supruga, prihoda i imovine, boreći se sama s golemim dugovima.

U središtu te borbe našla se i luksuzna vila u zagrebačkim Šestinama, procijenjena na 1,7 milijuna eura. Iako je nekretnina upisana na voditeljicu, njenu prodaju otežavale su hipoteke i zabilježba tužbe koju je protiv Nikoline i polusestre podignula Vidojeva kći iz prvog braka. Prema pisanju srpskih medija, Nikolina i Miša u međuvremenu su zakopali ratnu sjekiru, no još nije poznato kako su riješili pitanje imovine i nasljedstva.

Zagreb: Nikolina i Vidoje Ristovi? prošetali Cvjetnim trgom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iako je Šaban Šaulić tri mjeseca prije pogibije sastavio detaljnu oporuku da bi osigurao suprugu, djecu i unuke, podjela njegove imovine pretvorila se u složenu pravnu i obiteljsku dramu, obilježenu pojavom izvanbračnih sinova i teškim optužbama. Šaban Šaulić u studenom je 2018. godine, samo tri mjeseca prije nesreće u Njemačkoj, inzistirao na sastavljanju oporuke. Učinio je to u toplini obiteljskog doma na Dedinju, u nazočnosti supruge Gordane.

Njegova posljednja volja precizno je definirala sudbinu višemilijunskog imetka. Vilu na Dedinju, procijenjenu na milijun eura, ostavio je supruzi Gordani na doživotno uživanje, uz strogu zabranu prodaje. Nakon njezine smrti kuća prelazi u nasljedstvo djeci i unucima. Imanje u Krčedinu, njegovu oazu mira, gdje je najradije boravio, namijenio je isključivo unucima, također uz klauzulu da se ne smije prodati. Troje djece iz braka s Gordanom - Sanela, Ilda i Mihajlo - naslijedili su po jedan stan u Beogradu, kojima mogu slobodno raspolagati.

Uz nekretnine, Gordani je pripalo pravo raspolaganja ušteđevinom s pjevačevih računa, na kojima se, prema tvrdnjama upućenih, nalazilo najmanje 500.000 eura. No u ostavinsku raspravu tad se uključio Robert Šaulić, pjevačev izvanbračni sin, tražeći dio koji mu po zakonu pripada. Njegov ulazak u pravnu bitku otkrio je, međutim, ključnu prepreku. Gotovo cjelokupna imovina - od vile na Dedinju do tvrtke koja je upravljala Šabanovom karijerom - desetljećima je vođena na ime supruge Gordane i njihove djece.

Beograd: Na Novom groblju obilježena je šesta godišnjica smrti Šabana Šaulića | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Službeno, Šaban Šaulić u trenutku smrti posjedovao je tek rabljeni automobil marke Fiat. Robert i njegov odvjetnički tim zato su pokušavali dokazati da je imovina stečena isključivo Šabanovim radom te da je planski prebacivana na druge članove obitelji. U medije su dospjele i navodne Robertove poruke koje svjedoče o ogorčenosti.

- Moj odvjetnik je siguran da ćemo dobiti nešto. Goca je veliko zlo i to svi znaju. Sve je smišljeno napravila. Stanove i kuću je prepisala na sebe i djecu, ali lako je dokazati da je sve to kupljeno od Šabanovih para - navodno je poručio Robert.

Cijelu situaciju dodatno je zakomplicirala i pojava još jednog navodnog izvanbračnog sina, Marka Jovanovića, IT stručnjaka iz Detroita, a koji je također namjeravao zatražiti svoj dio nasljedstva. Međutim, Gordana Šaulić nije bila samo Šabanova supruga nego i njegova menadžerica i osoba od najvećeg povjerenja, koja je vodila sve financije. Sav novac od nastupa i tantijema desetljećima je stizao preko njezine tvrtke Luna Music, koja je aktivna i danas.

Upravo ta financijska struktura, gdje je Gordana bila formalni vlasnik i upravitelj, bio je najveći izazov za Roberta i druge potencijalne nasljednike. U međuvremenu, djeca iz braka odrekla su se svog dijela u korist majke, čime je ona postala jedina službena nasljednica prema oporuci. Prema pisanju srpskih medija, izvanbračni sinovi nisu dobili ništa.

Foto: Profimedia

Nakon smrti Esme Redžepove, nedodirljive kraljice romske glazbe, u prosincu 2016., i njezina bogata ostavština postala je predmet gorke pravne bitke. Umjesto ostvarenja njezine želje da imovina ostane državi kao zahvala narodu koji ju je volio, njene oporuke postale su polazište za dugogodišnji sudski spor koji je njezinu kuću i uspomene prepustio zaboravu i propadanju.

Prema riječima njezine dugogodišnje menadžerice Vesne Gjeorgjieski, Esma je ostavila dvije oporuke. Prvom je, tvrdi menadžerica, kuću i sve što se u njoj nalazi ostavila makedonskome Ministarstvu kulture, uz uvjet da se objekt pretvori u Dom humanosti i Muzej glazbe Esme i Steve Teodosievskog. Drugim je autorska prava ostavila Simeonu Atanasovu, jednom od djece koju je odgojila.

Esma i suprug Stevo su, naime, odgojili 48 djece. Biološke djece nisu imali. Svih 48-ero njih pokazalo je poštovanje prema želji žene koja ih je odgojila. No djeca Esmine braće i sestara pokrenula su proces osporavanja oporuke. Smatraju kako su oporuke lažne, a zbog neriješenih pravnih pitanja, kuća od 750 četvornih metara u Skoplju koja je trebala postati muzej danas je u katastrofalnom stanju – zapuštena i opljačkana.

ARHIVA - 11.12.2016. Preminula kraljica romske glazbe Esma Redžepova | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iz unutrašnjosti su navodno iščupani lusteri, prozori i vrata, a nestali su i mnogi vrijedni predmeti: Esmine unikatne nošnje, zlatne ploče, nagrade i neprocjenjive uspomene koje su trebale biti temelj muzejske zbirke. Unatoč jasnim željama jedne od svojih najvećih umjetnica, makedonske institucije nisu pokazale gotovo nikakav interes da zaštite imovinu niti da se aktivno uključe u dovršetak projekta muzeja.

Atanasov je istaknuo kako rođaci osporavaju i dio oporuke koji se odnosi na autorska prava, koja su trebala pripasti njemu kako bi se nastavio brinuti o golemoj glazbenoj baštini. Bez konačne sudske odluke, ostavština Esme Redžepove ostaje zarobljena u pravnom limbu.