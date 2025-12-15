FOTO Prije 20 godina bila je u Zagrebu, a evo gdje je danas glumica iz 18+ filmova Cicciolina

Ilona Staller legenda je estrade, seks simbol i političarka koja i danas, sa 74 godine, i dalje izaziva pažnju javnosti. Njeni memoari još uvijek se kupuju i čitaju, a šuška se i o snimanju biografskog filma...
Ilona Staller (74), svijetu poznatija kao Cicciolina, već je desetljećima simbol provokacije, slobode i pop-kulture, no i u osmom desetljeću života ne prestaje intrigirati javnost.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Ilona Staller (74), svijetu poznatija kao Cicciolina, već je desetljećima simbol provokacije, slobode i pop-kulture, no i u osmom desetljeću života ne prestaje intrigirati javnost.
|
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Ilona Staller (74), svijetu poznatija kao Cicciolina, već je desetljećima simbol provokacije, slobode i pop-kulture, no i u osmom desetljeću života ne prestaje intrigirati javnost.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Nekadašnja porno-zvijezda, pjevačica i talijanska parlamentarka danas živi mirnije, ali daleko od potpune anonimnosti.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Posljednjih mjeseci Staller se ponovno našla u središtu pažnje zbog obnove interesa za njezinu životnu priču. Njezini memoari početkom 2025. godine doživjeli su novo izdanje.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Knjiga sadrži fotografije i priče iz njenog izvanrednog života, uključujući karijeru u industriji odraslih, političku karijeru i rad s umjetnicima poput Jeffa Koonsa. Prodaje po cijeni od 100 eura, a svaka kopija dobiva i njen osobni potpis te poljubac.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Prije 20 godina Cicciolina je bila u Zagrebu, gdje je gostovala u Tantra klubu u Gajevoj i predstavljala knjigu Memorie.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sve se češće govori i o mogućoj filmskoj ili dokumentarnoj obradi njezina burnog života – od odrastanja u Mađarskoj, preko skandala u Italiji, do ulaska u politiku koji je šokirao Europu krajem 80-ih.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Danas Ilona živi u Italiji, povučeno, okružena životinjama koje smatra svojom najvećom utjehom.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Otvoreno je govorila o financijskim poteškoćama i razočaranjima koja su došla nakon slave, ali i o osjećaju da je često bila neshvaćena.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Unatoč godinama, ne odriče se javnih nastupa, intervjua i povremenih televizijskih gostovanja, u kojima i dalje bez zadrške iznosi svoje stavove.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
| Foto: 24sata
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto Instagram/llona Staller Cicciolina
Foto 24sata
Foto Happy Tv
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Happy Tv
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija