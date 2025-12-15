Obavijesti

SIMBOL PROVOKACIJE

FOTO Prije 20 godina bila je u Zagrebu, a evo gdje je danas glumica iz 18+ filmova Cicciolina

Ilona Staller legenda je estrade, seks simbol i političarka koja i danas, sa 74 godine, i dalje izaziva pažnju javnosti. Njeni memoari još uvijek se kupuju i čitaju, a šuška se i o snimanju biografskog filma...
ARHIVA: Zvijezda pornografskih filmova, Ilona Staller Cicciolina, u Zagrebu predstavila svoju knjigu, 15.12.2005.
Ilona Staller (74), svijetu poznatija kao Cicciolina, već je desetljećima simbol provokacije, slobode i pop-kulture, no i u osmom desetljeću života ne prestaje intrigirati javnost. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
