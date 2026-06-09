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KULTNI SITCOM

FOTO Prije 29 godina emitirana je posljednja epizoda "Bračnih voda": Evo gdje su glumci sada

Posljednja epizoda serije "Bračne vode" službeno je emitirana 9. lipnja 1997. godine na mreži Fox. Radi se o naslovu koji je postao najdugovječniji sitcom u povijesti mreže Fox. Serija je zaslužna i za uspjeh same mreže, a snimljeno je ukupno 11 sezona i 259 epizoda. U galeriji pogledajte kako glumci serije danas izgledaju.
Married... with children
Radnja serije "Bračne vode" smještena je u Chicagu, a prati život disfunkcionalne obitelji Bundy. Ala Bundyja utjelovio je Ed O'Neill, a njegovu suprugu Peggy glumila je Katey Sagal. | Foto: IFTN
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Radnja serije "Bračne vode" smještena je u Chicagu, a prati život disfunkcionalne obitelji Bundy. Ala Bundyja utjelovio je Ed O'Neill, a njegovu suprugu Peggy glumila je Katey Sagal. | Foto: IFTN
Komentari 1

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