FOTO Prije godinu dana Šime Elez je bio 'Gospodin Savršeni', a danas grli i ljubi Maju Šuput

Šime Elez u 'Gospodina Savršenog' ušao je više iz znatiželje nego s velikim očekivanjima. Htio je isprobati nešto novo, izaći iz rutine i vidjeti kamo će ga to odvesti. I odvelo ga je poprilično daleko, barem kad je riječ o poslu i svemu što je došlo nakon showa.
U finalu je izabrao Vanja Stanojević, s kojom je smatrao da su se iskreno povezali, ali već dan nakon emitiranja stvari su krenule nizbrdo.
| Foto: RTL
Foto: RTL
| Foto: RTL
- Jednostavno, već sljedeći dan došlo je do nekih promjena u ponašanju. Prestanak, potpuni nestanak komunikacije, a ja nisam netko tko stvari forsira. Nikog ne treba vući za rukav i, prosto, ako ne postoji volja za komunikaciju i rješavanje situacije, ne treba forsirati - svojedobno je izjavio Šime.
| Foto: RTL
Vanja je potom vrlo brzo otvoreno i pomalo ogorčeno na društvenim mrežama objavila da između njih nema ništa.
| Foto: PROMO
- Ako netko nije džentlmen, to ne znači da ja nisam dama. Pobjednica sam i to ću zauvijek biti, ne zbog 'Gospodina Savršenog' nego zbog sebe, svojih kvaliteta i svega što predstavljam. Pobjeda mi nikad nije zavisila od nekoga drugog nego od mene same. Istina uvijek nađe svoj put, i sad kad je sve izašlo na vidjelo, osjećam potrebu da i ja kažem svoje. Osoba koja me u showu 'izabrala' samo je dio prošlosti, netko tko je vlastitim postupcima izgubio mnogo, najviše obraz. To nije moj teret nego njegov. Nikad nismo bili zajedno nakon showa, niti ćemo ikad biti. On je napravio svoje izbore, ja imam svoj put. Želim mu sve najbolje, ali vas molim samo jedno: nemojte me više povezivati s njim. Priča je završena - poručila je tad Vanja.
| Foto: Instagram
Nakon showa Šime se fokusirao na sebe i prilike koje su mu se otvorile.
| Foto: PROMO
Pokrenuo je vlastiti obrt, radio kampanje, putovao i okušao se u novim projektima.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
U tom razdoblju počeo je sve više vremena provoditi s Majom Šuput.
| Foto: Instagram
Strastvena kemija između Šime i Maje bila je očita nakon objave spota za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari', u kojoj golišavi Šime zavodi seksi Maju.
| Foto: PROMO
Njihova kemija pred kamerama izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, a šuškanja su postala sve glasnija kako se Šime sve češće pojavljivao na događanjima iz njenog privatnog života.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Da njihova prisnost nije samo gluma za snimanje spota, otkrili su ljetos čitatelji 24sata. Snimili su ih kako razmjenjuju nježnosti na palubi jahte nedaleko od Brača, gdje su se međusobno hranili i voćem.
| Foto: 24sata/canva
Intenzivno su se družili tijekom ljeta, a Šime joj je pravio društvo na njezinim gažama. Rujan je donio Majino rođendansko slavlje, na kojem su sami snimili i jedan od prvih javnih poljubaca. Šime je, kako je sama izjavila, tad pjevao 'kao da sutra ne postoji'.
| Foto: Instagram
Dva tjedna kasnije sretni par u Splitu je proslavio i Šimin 27. rođendan, nakon čega je Šuput na Instagramu indirektno potvrdila njihovu vezu. Sve to vrijeme njih dvoje su nerazdvojni.
| Foto: Maja Šuput/Instagram
Zajedno su uživali u mnogim događanjima i putovanjima, uključujući ono na egzotičnom Baliju, s kojeg su se vratili prije nekoliko dana.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
- U showu nisam našao trajnu partnericu, ali nisam ni očekivao da će se život odvijati po 'scenariju'. Nakon showa sam se fokusirao na sebe i stvari koje me ispunjavaju, a trenutačno sam na dobrome mjestu - rekao nam je Šime na upit je li nakon showa pronašao ljubav.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
