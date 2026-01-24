Obavijesti

FOTO Prije godinu dana Šime Elez je bio 'Gospodin Savršeni', a danas grli i ljubi Maju Šuput

Šime Elez u 'Gospodina Savršenog' ušao je više iz znatiželje nego s velikim očekivanjima. Htio je isprobati nešto novo, izaći iz rutine i vidjeti kamo će ga to odvesti. I odvelo ga je poprilično daleko, barem kad je riječ o poslu i svemu što je došlo nakon showa.
U finalu je izabrao Vanja Stanojević, s kojom je smatrao da su se iskreno povezali, ali već dan nakon emitiranja stvari su krenule nizbrdo. | Foto: RTL
