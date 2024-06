FOTO Pronađite razliku: Koja je to tajna stražnjice Ivane Knoll?

Ivana Knoll u srijedu se pojavila na tribinama u Njemačkoj kako bi podržala 'vatrene' u utakmici s Albanijom. Kada su je fanovi ugledali, odmah su se htjeli fotografirati s njom, a modnom kombinacijom privlačila je poglede. Pohvalila se i na društvenim mrežama provodom na utakmici, ali su fanovi primijetili i neke detalje.

U prvom planu našla se njena stražnjica. Nosila je crvene viralne tajice. Tajna tih tajica je zapravo u malom detalju. Više pročitajte OVDJE.

Hamburg: Ivana Knoll pozirala i slala poljupce s tribine uoči utakmice Hrvatska - Albanija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ipak, na fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama njezina stražnjica izgleda nešto drugačije nego na onima koje su objavili fotografi, pisali su obožavatelji.

Foto: Instagram

Fanovi su odmah posumnjali da je riječ o fotošopiranim fotografijama.

- Molim te, smanji filtere - jedan je od komentara.

Drugi su je, naravno, obasuli lavinom komplimenata.

- Sjaj, moja zvijezdo - napisali su joj fanovi.

Nije tajna niti da navijačica slobodno vrijeme rado provodi u teretani pa se tako često i svojim treninzima pohvali na društvenim mrežama.

Prisjetimo se, prošle godine su u javnost isplivale fotografije Knoll u tangicama bez filtera.

EXCLUSIVE: World Cup's Sexiest Fan Ivana Knoll Enjoys A Day At The Beach In Marbella | Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA