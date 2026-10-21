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KULTNA ROMANTIČNA KOMEDIJA

FOTO Proslavili su se filmom '10 razloga zašto te mrzim', a evo gdje je glumačka postava sada

Romantična komedija "10 razloga zašto te mrzim" osvojila je srca tinejdžera diljem svijeta još 1999. godine, a i više od četvrt stoljeća kasnije smatra se jednim od najomiljenijih filmova svojeg žanra. Moderna adaptacija Shakespeareove komedije "Ukroćena goropadnica" proslavila je Juliju Stiles, Heatha Ledgera, Josepha Gordona-Levitta i Larisu Oleynik te mnogima od njih otvorila vrata uspješnih holivudskih karijera. Ipak, posebno mjesto u srcima obožavatelja i dalje zauzima Heath Ledger, koji je preminuo 2008. godine, u dobi od samo 28 godina.
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FOTO Proslavili su se filmom '10 razloga zašto te mrzim', a evo gdje je glumačka postava sada
Upravo Ledgeru je Julia Stiles odala emotivnu počast u američkoj inačici showa "Ples sa zvijezdama". Tijekom večeri posvećene važnim osobama u životima natjecatelja, glumica je s plesnim partnerom Ezrom Sosom izvela suvremeni ples uz pjesmu "Can't Take My Eyes Off You", koju joj Ledger nezaboravno pjeva u filmu iz 1999. godine. Dirljivi nastup ponovno je probudio nostalgiju za kultnom romantičnom komedijom i njezinim zvijezdama. U galeriji pogledajte kako danas izgledaju glumci koji su obilježili film "10 razloga zašto te mrzim" i gdje ih je život odveo nakon velikog uspjeha. | Foto: Instagram/Dancing With the Stars
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Upravo Ledgeru je Julia Stiles odala emotivnu počast u američkoj inačici showa "Ples sa zvijezdama". Tijekom večeri posvećene važnim osobama u životima natjecatelja, glumica je s plesnim partnerom Ezrom Sosom izvela suvremeni ples uz pjesmu "Can't Take My Eyes Off You", koju joj Ledger nezaboravno pjeva u filmu iz 1999. godine. Dirljivi nastup ponovno je probudio nostalgiju za kultnom romantičnom komedijom i njezinim zvijezdama. U galeriji pogledajte kako danas izgledaju glumci koji su obilježili film "10 razloga zašto te mrzim" i gdje ih je život odveo nakon velikog uspjeha. | Foto: Instagram/Dancing With the Stars
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