FOTO Proslavili su se filmom '10 razloga zašto te mrzim', a evo gdje je glumačka postava sada

Romantična komedija "10 razloga zašto te mrzim" osvojila je srca tinejdžera diljem svijeta još 1999. godine, a i više od četvrt stoljeća kasnije smatra se jednim od najomiljenijih filmova svojeg žanra. Moderna adaptacija Shakespeareove komedije "Ukroćena goropadnica" proslavila je Juliju Stiles, Heatha Ledgera, Josepha Gordona-Levitta i Larisu Oleynik te mnogima od njih otvorila vrata uspješnih holivudskih karijera. Ipak, posebno mjesto u srcima obožavatelja i dalje zauzima Heath Ledger, koji je preminuo 2008. godine, u dobi od samo 28 godina.
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Upravo Ledgeru je Julia Stiles odala emotivnu počast u američkoj inačici showa "Ples sa zvijezdama". Tijekom večeri posvećene važnim osobama u životima natjecatelja, glumica je s plesnim partnerom Ezrom Sosom izvela suvremeni ples uz pjesmu "Can't Take My Eyes Off You", koju joj Ledger nezaboravno pjeva u filmu iz 1999. godine. Dirljivi nastup ponovno je probudio nostalgiju za kultnom romantičnom komedijom i njezinim zvijezdama. U galeriji pogledajte kako danas izgledaju glumci koji su obilježili film "10 razloga zašto te mrzim" i gdje ih je život odveo nakon velikog uspjeha.
| Foto: Instagram/Dancing With the Stars
Upravo Ledgeru je Julia Stiles odala emotivnu počast u američkoj inačici showa "Ples sa zvijezdama". Tijekom večeri posvećene važnim osobama u životima natjecatelja, glumica je s plesnim partnerom Ezrom Sosom izvela suvremeni ples uz pjesmu "Can't Take My Eyes Off You", koju joj Ledger nezaboravno pjeva u filmu iz 1999. godine. Dirljivi nastup ponovno je probudio nostalgiju za kultnom romantičnom komedijom i njezinim zvijezdama. U galeriji pogledajte kako danas izgledaju glumci koji su obilježili film "10 razloga zašto te mrzim" i gdje ih je život odveo nakon velikog uspjeha. |
Foto: Instagram/Dancing With the Stars
Upravo Ledgeru je Julia Stiles odala emotivnu počast u američkoj inačici showa "Ples sa zvijezdama". Tijekom večeri posvećene važnim osobama u životima natjecatelja, glumica je s plesnim partnerom Ezrom Sosom izvela suvremeni ples uz pjesmu "Can't Take My Eyes Off You", koju joj Ledger nezaboravno pjeva u filmu iz 1999. godine. Dirljivi nastup ponovno je probudio nostalgiju za kultnom romantičnom komedijom i njezinim zvijezdama. U galeriji pogledajte kako danas izgledaju glumci koji su obilježili film "10 razloga zašto te mrzim" i gdje ih je život odveo nakon velikog uspjeha.
| Foto: Instagram/Dancing With the Stars
Julia Stiles proslavila se ulogom buntovne, inteligentne i feministički nastrojene Kat Stratford u romantičnoj komediji "10 razloga zašto te mrzim" iz 1999. godine. Njezin lik, koji se ne želi prilagođavati društvenim očekivanjima, osvojio je publiku, a nezaboravna scena plesa na stolu i danas se smatra jednim od najpoznatijih trenutaka filma.
| Foto: IFA Film
Nakon velikog uspjeha nastavila je graditi holivudsku karijeru, a početkom 2000-ih pojavila se u još dvije filmske adaptacije Shakespeareovih djela, "Hamlet" i "O", inspiriranom "Othellom". Posebno se istaknula glavnom ulogom u plesnoj romantičnoj drami "Save the Last Dance" iz 2001. godine.
| Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Tijekom godina ostvarila je niz zapaženih uloga u filmovima "Mona Lisa Smile", "The Prince and Me", "Hustlers" i "Orphan: First Kill", a publika je pamti i po akcijskom serijalu o Jasonu Bourneu. Za gostujuću ulogu u popularnoj seriji "Dexter" 2011. godine zaradila je nominaciju za prestižnu televizijsku nagradu Emmy.
| Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Glumica se 2023. godine nakratko vratila ulozi koja joj je obilježila početak karijere. U humorističnoj emisiji "Saturday Night Live" ponovno je utjelovila lik iz filma "Save the Last Dance". Osim uspješne glumačke karijere, Stiles se posvetila i obrazovanju te je 2005. godine diplomirala englesku književnost na prestižnom Sveučilištu Columbia. Godine 2017. udala se za Prestona J. Cooka, s kojim ima troje djece, a privatni život uglavnom nastoji držati podalje od očiju javnosti.
| Foto: Instagram
Heath Ledger osvojio je srca gledateljica ulogom tajanstvenog i šarmantnog buntovnika Patricka Verone. Posebno se pamti njegova romantična izvedba pjesme "Can't Take My Eyes Off You" na školskom stadionu, koja je postala jedna od najpoznatijih scena tinejdžerskih romantičnih komedija.
| Foto: Profimedia
Nakon velikog uspjeha filma Ledger je izgradio impresivnu holivudsku karijeru, a ostavio je zapažene uloge u filmovima "Patriot", "Priča o vitezu", "Bal čudovišta" i "Braća Grimm". Posebno priznanje kritike donijela mu je uloga u filmu "Planina Brokeback" iz 2005. godine, za koju je nominiran za Oscara za najboljeg glavnog glumca.
| Foto: Adrian Wyld/Press Association/PIXSELL
Jednu od svojih najpoznatijih uloga ostvario je kao Joker u filmu "Vitez tame" iz 2008. godine. Njegova mračna i zastrašujuća interpretacija kultnog negativca oduševila je kritičare i publiku te mu donijela Oscara za najboljeg sporednog glumca.
| Foto: PROMO
Nažalost, Ledger nije doživio premijeru filma koji mu je donio najveće priznanje u karijeri. Preminuo je 22. siječnja 2008. godine, u dobi od samo 28 godina, od slučajnog predoziranja lijekovima, a prestižna nagrada dodijeljena mu je posthumno 2009. godine. Oscara su u njegovo ime preuzeli roditelji i sestra, a održali emotivan govor u kojem su istaknuli njegovu predanost glumi.
| Foto: Myung Jung Kim/Press Association/PIXSELL
Iza glumca je ostala kći Matilda, koju je dobio s glumicom Michelle Williams, svojom bivšom partnericom. Iako je njegova karijera tragično prekinuta, Ledger je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj industriji, a njegove uloge i danas oduševljavaju nove generacije gledatelja.
| Foto: PROMO
Larisa Oleynik je u filmu utjelovila Biancu Stratford, popularnu, pomalo umišljenu tinejdžericu koja je potpuna suprotnost svojoj buntovnoj starijoj sestri Kat. Njezina uloga, kao i duhovite izjave koje su obilježile film, ostale su u sjećanju obožavatelja, a glumica je nakon velikog uspjeha nastavila graditi karijeru na televiziji.
| Foto: YouTube/screenshot
Tijekom godina pojavila se u brojnim popularnim serijama, među kojima su "Slatke male lažljivice", "Momci s Madisona" i "Half Life". Ponovno je surađivala i s Josephom Gordonom-Levittom, svojim kolegom iz filma, kada je glumila djevojku njegova lika Tommyja Solomona u nagrađivanoj humorističnoj seriji "Treći kamenčić od Sunca".
| Foto: YouTube/screenshot
Kasnije je ostvarila uloge u Netflixovim serijama "Trinkets" i "The Healing Powers of Dude", u kojoj je glumila uz Toma Everetta Scotta. Publika je pamti i kao nekadašnju dječju zvijezdu, posebno po ulozi Dawn Schafer u filmu "Klub dadilja" iz 1995. godine, koji je lani proslavio 30. godišnjicu premijere.
| Foto: YouTube/screenshot
Joseph Gordon-Levitt u filmu "10 razloga zašto te mrzim" utjelovio je simpatičnog i zaljubljenog Camerona Jamesa, koji je bio spreman čak i naučiti francuski jezik kako bi osvojio srce popularne Biance. Nakon uspjeha tinejdžerske komedije nastavio je graditi zavidnu holivudsku karijeru, a jednu od najpoznatijih uloga ostvario je u romantičnoj drami "500 dana ljubavi" iz 2009. godine.
| Foto: YouTube/screenshot
Uslijedile su uloge u velikim filmskim hitovima Christophera Nolana, "Početak" i "Vitez tame: Povratak", kojima je dodatno učvrstio svoj status holivudske zvijezde. Godine 2013. okušao se i kao redatelj filmom "Don Jon", u kojem je ujedno odigrao glavnu ulogu.
| Foto: PA/Pixsell
Tijekom posljednjih godina pojavio se u hvaljenoj drami "Suđenje čikaškoj sedmorici" te televizijskim serijama "Mr. Corman" i "Super Pumped: The Battle for Uber". Godine 2024. pridružio se Eddieju Murphyju u Netflixovu akcijskom nastavku "Policajac s Beverly Hillsa: Axel F", a tijekom karijere osvojio je i nagradu Emmy.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Za razliku od brojnih holivudskih kolega, Gordon-Levitt privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti. Od 2014. godine u braku je s poduzetnicom Tashom McCauley, s kojom ima troje djece.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Andrew Keegan je u filmu utjelovio umišljenog i površnog Joeyja Donnera, popularnog srednjoškolca koji sanja o manekenskoj karijeri. Nakon uspjeha tinejdžerske komedije nastavio je glumiti u brojnim filmovima i televizijskim serijama, a s Julijom Stiles ponovno je surađivao u filmu "O" iz 2001. godine.
| Foto: YouTube/screenshot
Televizijska publika najbolje ga pamti po ulozi Wilsona Westa u popularnoj seriji "Sedmo nebo". Osim glumom, Keegan je privukao pozornost i neobičnim životnim odlukama, posebno 2014. godine, kada je osnovao duhovnu zajednicu Full Circle Venice, koja je u međuvremenu, čini se, prestala djelovati.
| Foto: YouTube/screenshot
Godine 2023. pojavio se u trileru "The Activated Man", u kojem je glumio uz poznata imena horor žanra Tonyja Todda i Kanea Hoddera. Film je osvojio nekoliko nagrada na filmskim festivalima, a Keegan se posljednjih godina posvetio i obiteljskom životu. S partnericom Aristom Ilonom ima kćer Aiyu Rose, rođenu u ožujku 2016. godine.
| Foto: Instagram
David Krumholtz u filmu "10 razloga zašto te mrzim" utjelovio je Michaela Eckmana, pomalo neurotičnog i štreberski nastrojenog tinejdžera koji pomaže Cameronu osvojiti Biancino srce. Nakon uspjeha filma nastavio je graditi karijeru, a 2002. godine ponovno je zaigrao vilenjaka Bernarda u božićnoj komediji "Djed Božićnjak 2", ulozi kojoj se vratio i dvadeset godina kasnije u Disneyjevoj seriji "The Santa Clauses".
| Foto: YouTube/screenshot
Tijekom 2000-ih ostvario je brojne televizijske uloge, a najveću popularnost donijela mu je kriminalistička serija "Numb3rs", u kojoj je glumio od 2005. do 2010. godine. Kasnije se pojavio u humorističnoj seriji "Mom", gdje je ponovno surađivao s Allison Janney, te HBO-ovoj drami "The Deuce".
| Foto: Instagram
Osim na televiziji i filmu, Krumholtz je ostvario uspješnu kazališnu karijeru, a nakon brodvejskog debija 1992. godine vratio se na slavnu pozornicu u predstavi "Leopoldstadt" Toma Stopparda tijekom sezone 2022./2023. Godine 2023. pridružio se impresivnoj glumačkoj postavi Oscarom nagrađenog filma "Oppenheimer" Christophera Nolana. Od 2010. godine u braku je s glumicom Vanessom Britting, s kojom ima dvoje djece.
| Foto: Instagram
Larry Miller već je bio poznati komičar kada je u filmu "10 razloga zašto te mrzim" utjelovio Waltera Stratforda, pretjerano zaštitnički nastrojenog oca Kat i Biance, koji neprestano strahuje od tinejdžerskih trudnoća. Tijekom karijere ostvario je brojne filmske i televizijske uloge, a publika ga posebno pamti kao ekscentričnog stilista Paola u filmovima "Princezini dnevnici" te po nastupima u filmovima "Zgodna žena" i "A Mighty Wind".
| Foto: YouTube/screenshot
Zanimljivo je da se Miller kasnije vratio ulozi Waltera Stratforda u televizijskoj adaptaciji filma "10 razloga zašto te mrzim", a pojavio se i u miniseriji "High School Cupid, a Cupid Inc. Story". Od 1993. godine u braku je s producenticom Eileen Conn, s kojom ima dvoje djece.
| Foto: YouTube/screenshot
Allison Janney u filmu je utjelovila ekscentričnu školsku savjetnicu koja je više zainteresirana za pisanje vlastitog erotskog romana nego za probleme svojih učenika. Nakon te uloge nastavila je nizati uspjehe, a televizijska publika najbolje je pamti kao C. J. Cregg u seriji "Zapadno krilo" i Bonnie Plunkett u humorističnoj seriji "Mom", dok je tijekom karijere osvojila čak sedam nagrada Emmy.
| Foto: YouTube/screenshot
Vrhunac filmske karijere doživjela je 2018. godine, kada je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu zahvaljujući ulozi majke klizačice Tonye Harding u filmu "Ja, Tonya". Kasnije se pojavila u hvaljenim filmovima "One su bombe" i "To Leslie", kao i u znanstvenofantastičnom spektaklu "The Creator", u kojem je glumila uz Johna Davida Washingtona i Gemmu Chan.
| Foto: YouTube/screenshot