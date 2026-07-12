FOTO Proslavili su se kao djeca, a onda su odustali od karijere: Evo kako izgledaju i što rade

Više dječjih glumaca proslavilo se nezaboravnim ulogama u kultnim filmskim ostvarenjima. Dok su neki nastavili uspješnu glumačku karijeru, drugi su se s vremenom potpuno povukli iz javnosti. Danas mnogi od njih izgledaju toliko drukčije da ih je teško prepoznati. U galeriji doznajte o kojim je nekadašnjim dječjim zvijezdama riječ.
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Deweyja ne glumi Erik Per Sullivan u novim nastavcima "Malcolma u sredini".
| Foto: IMDB
Deweyja ne glumi Erik Per Sullivan u novim nastavcima "Malcolma u sredini". |
Foto: IMDB
Deweyja ne glumi Erik Per Sullivan u novim nastavcima "Malcolma u sredini".
| Foto: IMDB
Nakon te uloge imao je još nekoliko, a onda se povukao iz javnosti. Jedino što se o njemu zna je da se posvetio akademskom životu.
| Foto: IMDB
Glumac inače danas slavi 35. rođendan.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Blizanke Mary-Kate i Ashley Olsen, proslavile su se kao bebe u seriji 'Puna kuća'. Bile su stare samo šest mjeseci.
| Foto: YouTube screenshot
Utjelovile su djevojčicu Michelle Tanner i na setu su se izmjenjivale u scenama budući da su izgledale identično.
| Foto: IMDB/screenshot
Glumile su i u filmovima poput 'Double, Double, Toil and Trouble', 'When In Rome' i 'Passport To Paris'.
| Foto: IMDB/screenshot
Ashley je izjavila kako se više ne osjeća ugodno u svijetu glume, pa su se blizanke posvetile dizajnu te zajedno kreiraju svoje modne linije.
| Foto: Gary Gershoff
Slavne sestre nedavno su proslavile 40. rođendan.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Graylock/Press Association/PIXSELL
Mara Wilson slavu je stekla još kao djevojčica kada je odigrala zapažene uloge u američkim filmovima, među kojima je bio božićni klasik 'Čudo u 34. ulici', komedija 'Tatica u suknji' s Robinom Williamsom te film Dannyja DeVita 'Matilda'.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Kada je igrala ulogu djevojčice Matilde u istoimenom filmu iz 1996. godine, saznala je da njezina majka boluje od raka dojke. Nedugo nakon završetka snimanja filma, njezina majka je preminula.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Povukla se iz glume jer joj jednostavno više nije bilo zanimljivo.
| Foto: IMDB
Danas 38-godišnja Mara Wilson živi ponešto drugačijim životom. Bavi se pisanjem, dramaturgijom te posuđuje glas u animiranim filmovima.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Film 'Goonies' iz 1985. jedan je od najpoznatijih dječjih filmova. Ulogu Chunka igrao je Jeff Cohen (51). Glumom se ne bavi od 1991. godine.
| Foto: Profimedia.hr
Za Daily Mail je izjavio kako mu je karijera krenula 'nizbrdo' kad je počeo gubiti kilograme. Danas radi kao odvjetnik, a osnivač je odvjetničke tvrtke Cohen & Gardner.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Shirley Temple bila je jedna od najpopularnijih dječjih zvijezda. Imala je samo tri godine kad se pojavila u filmu. Proslavila se ulogom u 'Bright Eyes'.
| Foto: YouTube/screenshoot
Sa samo šest godina dobila je i Oscara za postignuće u nekoliko filmova. Glumila je u čak 43 filma.
| Foto: pixsell/ilsutracija
U mirovinu je otišla 50-ih godina prošlog stoljeća. Imala je samo 22 godine. Glumica je 2014. umrla u 86. godini.
| Foto: /DPA
Peter Ostrum imao je samo jednu filmsku ulogu kao Charlie Bucket u filmu Willy Wonka i tvornica čokolade iz 1971. godine. Imao je svega 12 godina.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
No odlučio je ne potpisati ugovor te se posvetio školovanju i obiteljskom životu.
| Foto: IMDB
Kao Jake u seriji 'Dva i pol muškarca' osvojio je srca publike još 2003. godine.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Angus T. Jones godinama je bio najplaćenija dječja televizijska zvijezda. Procjenjuje se da je zaradio 20 milijuna dolara.
| Foto: GREG GAYNE
Godine 2012. je napustio seriju zbog vjerskih uvjerenja nakon što se ponovno posvetio svojoj kršćanskoj vjeri. Nakon toga se oštro obrušio na kreatore serije.
| Foto: GREG GAYNE
Rijetko se pojavljuje u javnosti, a detalji o njegovom privatnom životu nisu poznati.
| Foto: Profimedia/ilustracija
U 'Kako je Grinch ukrao Božić' iz 2000. godine brojna srca ukrala je djevojčica koja se pojavljuje u filmu. Taylor Momsen (32) utjelovila je Cindy Lou Who.
| Foto: Screenshot Youtube
Momsen je imala samo sedam godina, a kasnije je postala poznata po ulozi Jenny u seriji 'Tračerice' u kojoj je glumila do 2012. godine.
| Foto: Charles Guerin
Na kraju se povukla iz glume kako bi se posvetila glazbi, predvodeći rock grupu 'The Pretty Reckless'.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
U razgovoru za People nazvala je to odlukom koja joj je spasila život.
| Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Amanda Bynes bila je velika dječja zvijezda ranih 200-ih godina te je imala uloge u velikom broju tinejdžerskih filmova.
| Foto: /PRESS ASSOCIATION
No 2010. godine je objavila da se povlači iz svijeta glume.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Godinama ima problema s mentalnim zdravljem.. Završila je i na psihijatriji gdje je utvrđeno da boluje i od bipolarnog poremećaja i shizofrenije.
| Foto: instagram
Konzumirala je alkohol i droge što ju je dovelo i do velike fizičke promjene koja ju je učinila gotovo neprepoznatljivom.
| Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
Bila je pod konzervatorstvom roditelja devet godina, koje je završilo u ožujku 2022. godine.
| Foto: Hull City
Jennette McCurdy proslavila se ulogama u Nickelodeonovoj hit-seriji "iCarly" i njezinu spin-offu "Sam & Cat". Na prvu glumačku audiciju odlazi sa šest godina.
| Foto: Screenshot Youtube
U svojim memoarima izjavila je kako nikad nije htjela postati glumica, no majka ju je na to prisilila. Sada živi podalje od očiju javnosti.
| Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Ariana Richards (46), utjelovila je Lex Murphy, u filmovima 'Jurski park'. Kada se film snimao, imala je 12 godina.
| Foto: Screenshot Youtube
Zadnji put se na ekranima pojavila 2013. godine u filmu 'Battledogs', a onda promijenila karijeru te se sada bavi slikarstvom.
| Foto: IMDB
Iako više ne glumi, Richards često na svojim društvenim mrežama objavljuje stvari vezane uz franšizu.
| Foto: HPA / IPA
Nekada se pojavi i na premijerama novih filmova.
| Foto: HPA / IPA
Danny Lloyd utjelovio je klinca, Dannyja Torrancea, u filmskom hitu 'The Shining'.
| Foto: IMDB
Nakon što se pojavio u filmu 'Will: G. Gordon Liddy' 1982. , Lloyd se povukao iz glume.
| Foto: IMDB
Posljednje što je poznato o bivšem glumcu da je postao profesor biologije.
| Foto: IMDB
Alisan Porter najpoznatija po ulozi kovrčave Sue u istoimenom filmu iz 1991. godine.
| Foto: NZ/Profimedia
Nakon uloge u 'Kovrčavoj Sue', Alison nije imala značajnih uloga. Prije osam godina pobijedila je u američkom The Voiceu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Prije par godina udala se za dugogodišnjeg partnera, a na svojim društvnim mrežama redovno dijeli privatne trenutke.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Lisa Jakub (47) najpoznatija je po ulozi u filmu 'Tatica u suknji', a za vrijeme snimanja filma imala je svega 14 godina.
| Foto: IMDB
Otkako se povukla iz glume 2001. u dobi od 22 godine, Lisa je krenula drugim putem u životu i sada je zagovornica mentalnog zdravlja.
| Foto: IMDB
Postala je spisateljica i učiteljica joge, a objavila je i dvije knjige.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Willow Smith debitirala je u filmu 'I am legend' u kojem je glumila s ocem, Willom Smithom.
| Foto: IMDB
No, odlučila je nastaviti graditi karijeru u glazbenim vodama.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Nakon što je ostvario veliki uspjeh u seriji 'Sam svoj majstor', Jonathan Taylor Thomas posudio je glas u Kralju lavova kao mladi Simba. Odigrao je u još nekoliko filmova, a kasnije je za strane medije izjavio kako nije više zainteresiran za glumu.
| Foto: IMDB
Dodao je kako slavu nikad nije shvaćao ozbiljno, a u svijet glume ušao je sasvim spontano. Danas se bavi režijom i pisanjem scenarija.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija