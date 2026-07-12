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PRERANO SE PROSLAVILI

FOTO Proslavili su se kao djeca, a onda su odustali od karijere: Evo kako izgledaju i što rade

Više dječjih glumaca proslavilo se nezaboravnim ulogama u kultnim filmskim ostvarenjima. Dok su neki nastavili uspješnu glumačku karijeru, drugi su se s vremenom potpuno povukli iz javnosti. Danas mnogi od njih izgledaju toliko drukčije da ih je teško prepoznati. U galeriji doznajte o kojim je nekadašnjim dječjim zvijezdama riječ.
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FOTO Proslavili su se kao djeca, a onda su odustali od karijere: Evo kako izgledaju i što rade
Deweyja ne glumi Erik Per Sullivan u novim nastavcima "Malcolma u sredini". | Foto: IMDB
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Deweyja ne glumi Erik Per Sullivan u novim nastavcima "Malcolma u sredini". | Foto: IMDB
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