FOTO Sutra je premijera pete sezone serije 'Stranger Things': Evo kako su se glumci mijenjali

Prve četiri epizode dugoočekivane pete sezone serije "Stranger Things" stigle su na Netflix. Glumačka postava posljednji se put vraća na male ekrane, a gledatelji su već preplavili internet prvim reakcijama na novu sezonu hit-serije. Od Millie Bobby Brown do Winone Ryder, pogledajte kako su se glavni glumci mijenjali od prve sezone do danas.
Millie Bobby Brown (Eleven/Jane Hopper) imala je 12 godina kada je objavljena prva sezona serije.
Slavna glumica danas ima 22 godine, a pred kamerama je odrastala.
Mille Bobby Brown nije htjela ošišati kosu zbog Eleven, a redatelji su joj pokazivali fotografije Charlize Theron iz filma "Mad Max: Fury Road" kako bi popustila. Njezin otac je plakao dok su joj brijali glavu, no Brown je kasnije komentirala kako je ta frizura bila najbolja odlika koju je ikada donijela.
Glumica je ispričala i da joj je scena s dr. Martinom Brennerom bila jedna od najtežih koje je snimila u životu. Priznala je da je plakala još 45 minuta nakon što su se kamere ugasile.
Finn Wolfhard (Mike Wheeler) također je imao 12 godina kada je objavljena slavna serija, a danas ima 22.
Na audiciji je bio putem video poziva te je svejedno dobio ulogu.
Gaten Matarazzo imao je 13 godina te je kao i ostale kolege odrastao pred kamerama.
Danas ima 23, a glumac je inače dobio ulogu čim su braća Duffer vidjela snimke s njegove audicije.
Caleb McLaughlin stariji je godinu dana od kolege Matarazza.
Glumac koji je utjelovio Lucasa Sinclaira danas ima 24 godine.
Noah Schnapp (Will Byers) imao je 11 kada se prvi put pojavio u "Stranger Things".
Schnapp je na audiciji bio za ulogu Mikea Wheelera, no kolega Wolfhard je dobio tu ulogu.
Natalia Dyer (Nancy Wheeler) na početku serije je imala 20 godina.
Kao i ostalim kolegama, serija "Stranger Things" donijela joj je svjetsku slavu.
Charlie Heaton (Jonathan Byers) nešto je stariji od kolegice, a imao je 22 godine kada je objavljena prva sezona.
Za razliku od ostalih kolega, Heaton nema predznanje u glumi, a taj posao je zavolio zahvaljujući ulogama u reklamama i manjim ulogama u serijama.
Sadie Sink se kao Max Mayfield pojavila kada je imala 15 godina.
Danas 23-godišnja glumica kaže kako je imala 14 godina na audiciji te su smatrali da je prestara za ulogu, no preklinjala je producente da ju angažiraju i uspjelo joj je. Pojavila se u drugoj sezoni serije.
Maya Hawke (Robin Buckley) imala je 21 godinu na početku karijere u "Stranger Things". Ulogu je dobila u trećoj sezoni serije.
Maya je inače kći Ume Thurman i Ethana Hawkea, a pred kamerama je debitirala još kao djevojčica.
Winona Ryder u seriji je briljirala kao Joyce Byers.
Slavna glumica imala je 44 godine kada je serija objavljena.
