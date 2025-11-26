Obavijesti

OBJAVLJENA PETA SEZONA

FOTO Sutra je premijera pete sezone serije 'Stranger Things': Evo kako su se glumci mijenjali

Prve četiri epizode dugoočekivane pete sezone serije "Stranger Things" stigle su na Netflix. Glumačka postava posljednji se put vraća na male ekrane, a gledatelji su već preplavili internet prvim reakcijama na novu sezonu hit-serije. Od Millie Bobby Brown do Winone Ryder, pogledajte kako su se glavni glumci mijenjali od prve sezone do danas.
Millie Bobby Brown (Eleven/Jane Hopper) imala je 12 godina kada je objavljena prva sezona serije. | Foto: Screenshot/Netflix
