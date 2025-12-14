FOTO Prvi film kultnog serijala objavljen je prije 24 godine: Evo gdje je sad 'Prstenova družina'

Premijera prvog filma iz serijala "Gospodar prstenova" bila je prije 24 godine, a naslov je lansirao karijere mnogih iz glumačke postave. Elijah Wood utjelovio je hobita Bilba Bagginsa, Ian McKellen briljirao je u ulozi Gandalfa, a zapaženu ulogu imala je i Liv Tyler. U galeriji pogledajte kako izgledaju glumci danas i na čemu rade.
Elijah Wood (44) pred kamerama je još otkako je bio dječak, a uloga Froda Bagginsa etablirala ga je kao jednoga od najpoželjnijih glumaca svoje generacije.
| Foto: screenshot/Pink Tv
Foto: screenshot/Pink Tv
| Foto: screenshot/Pink Tv
Wood je imao samo 18 godina kada je započelo snimanje prvog tijela trilogije "Gospodar prstenova".
| Foto: New Line Cinema
Glumac se nakon hit filmova pojavio u brojnim poznatim naslovima uključujući "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Sin City" i "I Don't Feel at Home in This World Anymore". Briljirao je i u serijama u kojima glumi i danas, a među posljednjim ulogama mu je ona u hitu "Yellowjackets".
| Foto: pixsell/ilsutracija
Što se privatnoga života tiče, Wood je bio dosta tajanstven te medijima nije otkrivao previše. U braku je s danskom producenticom Mette-Marie Kongsved, s kojom ima dvoje djece.
| Foto: J?rg Carstensen/DPA/PIXSELL
Ian McKellen (86) utjelovio je Gandalfa. Oduševio je kritiku i publiku te je za ulogu dobio SAG nagradu, a bio je nominiran između ostaloga za Oscara u kategoriji najboljeg sporednog glumca. Dao je glas Gandalfu i u nekoliko video igara "Gospodar prstenova".
| Foto: YouTube/Screenshoot
Prije nego što je postao Gandalf, McKellen je bio veliko ime u kazališnim kuloarima. Glumio je u predstavama na Broadwayju i West Endu, nakon čega je počeo dobivati i uloge u filmovima.
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
McKellen je inače dobitnik nagrade Tony te ima šest nagrada Olivier. Bio je pet puta nominiran za Emmy te dvaput za Oscara. Kraljica Elizabeta ga he 1991. godine proglasila vitezom.
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Slavni glumac je 1988. godine javno rekao da je homoseksualac te je u godinama koje su uslijedile aktivno sudjelovao u brojnim LGBTQ događajima. Član je i mnogih udruga.
| Foto: Isabel Infantes/PRESS ASSOCIATIO
Liv Tyler (48) u slavnoj je trilogiji utjelovila Arwen. Za razliku od knjige, Arwen je u filmskoj varijanti "Gospodara prstenova" imala veću ulogu te su neki dijelovi u detaljima čak i izmijenjeni.
| Foto: YouTube/Screenshoot
Prije nego što je postala glumica, Liv je bila manekenka. Inače je kćer glazbenika Stevena Tylera i manekenke i glazbenice Bebe Buell, a pojavila se u nekoliko spotova benda Aerosmith, čiji je frontmen upravo njezin otac.
| Foto: pixsell/ilsutracija
"Gospodar prstenova" i "Armageddon" su joj zapaženiji filmovi u karijeri, a imala je niz uloga u žanrovski različitim poznatim filmovima. Glumila je i u serijama.
| Foto: PA/Pixsell
S kolegom iz filma "Inventing the Abbotts", Joaquinom Phoenixom, hodala je tri godine. Kasnije je ljubila glazbenika Roystona Langdona s kojim se vjenčala te su dobili sina. Menadžera Davida Gardnera upoznala je 2014. godine. Par je dobio dvoje djece.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Viggo Mortensen (67) glumio je Aragorna, a ta uloga mu je lansirala karijeru.
| Foto: YouTube/Screenshoot
Na filmu je debitirao u filmu "Witness" još 1985. godine, no sve do "Gospodara prstenova" bio je relativno nepoznati glumac. Zbog Aragorna je dobivao i titule jednog od najseksi muškaraca na svijetu. Status "seks simbola" nije mu drag, a u intervjuima je pričao kako bi biše volio da ga cijene zbog rada na filmu, fotografiji i glazbi.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Mortensen je inače radio na glazbi za filmove, a izvodio je glazbu i koja se našla u trilogiji "Gospodar prstenova". Okušao se i kao redatelj u filmu "Falling" prije pet godina, u kojem je i glumio.
| Foto: Rocco Spaziani
Viggo je pjevačicu Exene Cervenku upoznao 1986., vjenčali su se godinu kasnije, a 1988. su dobili sina. Razišli su se 1992. U vezi je sa španjolskom glumicom Ariadnom Gil od 2009. te žive pored Madrida, no uglavnom su na relaciji New York - Madrid zbog posla.
| Foto: Christopher Katsarov/PRESS ASSOC
"Prstenova družina" pokrenula je i karijeru Orlanda Blooma (48). Osvojio je svijet ulogom Legolasa u kultnom filmskom serijalu, a istu je ponovio i u filmovima "Hobit".
| Foto: Twitter/Screenshot/kolaž
Nakon "Gospodara prstenova" nizao je ulogu za ulogom, a mediji su pratili svaki njegov korak. Okušao se i na kazališnim daskama, a glumio je na West Endu i na Broadwayju.
| Foto: Maurizio D'Avanzo/Milestone Media/IPA/PIXSELL, Instagram
Bloom je nakon "Gospodara prstenova" postao miljenik pripadnicama ljepšeg spola, a ljubio je redom ljepotice. S Kate Bosworth je hodao tri godine, no često su prekidali i mirili se. S Mirandom Kerr je bio od 2007., pred oltar su išli 2010., a godinu kasnije dobili su sina. Nakon tri godine braka objavili su da se rastaju.
| Foto: Gisele Tellier/DPA/PIXSELL
Glumica Nora Arnezeder bila je njegova sljedeća ljubav koja nije dugo potrajala, a nakon nje dugo je godina bio s pjevačicom Katy Perry. Par ima kćer koju su dobili 2020., a u lipnju ove godine objavili su da su se razišli.
| Foto: Kento Nara/DPA/PIXSELL
Australska glumica Cate Blanchett (56) u "Gospodaru prstenova" je glumila Galadriel. Tijekom bogate karijere ostvarila je brojne uloge, no serijal "Gospodar prstenova" najuspješniji je projekt u kojem se pojavila.
| Foto: YouTube/screenshoot
Blanchett je 1998. dobila prvu nominaciju za Oscara zahvaljujući ulozi kraljice Elizabete u filmu "Elizabeth". Dosad je postala australska glumica s najviše nominacija za Oscar, a na policama ima dva zlatna kipića. Za film "The Aviator" dobila je nagradu u kategoriji najbolje sporedne ženske uloge, a za naslov "Blue Jasmine" dobila je Oscara za najbolju žensku ulogu.
| Foto: Stephane Mahe
Cate Blanchett pojavila se u preko 20 kazališnih predstava, a skupa sa suprugom Andrewom Uptonom bila je umjetnička direktorica kazališta u Sydneyju. Za svoj rad dobila je niz priznanja i od državnika.
| Foto: Mario Anzuoni
Slavna glumica i scenarist Andrew Upton upoznali su se sredinom 90-ih godina te su se vjenčali nakon nekoliko godina veze. Zajedno imaju tri sina te su posvojili i kćer. Nakon što je njihova obitelj godinama živjela u Velikoj Britaniji, vratili su se 2006. u Australiju. Blanchett je tada istaknula kako želi biti bliže obitelji te želi da njezina djeca imaju stalan dom.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS