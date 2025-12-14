Obavijesti

GOSPODAR PRSTENOVA

FOTO Prvi film kultnog serijala objavljen je prije 24 godine: Evo gdje je sad 'Prstenova družina'

Premijera prvog filma iz serijala "Gospodar prstenova" bila je prije 24 godine, a naslov je lansirao karijere mnogih iz glumačke postave. Elijah Wood utjelovio je hobita Bilba Bagginsa, Ian McKellen briljirao je u ulozi Gandalfa, a zapaženu ulogu imala je i Liv Tyler. U galeriji pogledajte kako izgledaju glumci danas i na čemu rade.
Elijah Wood (44) pred kamerama je još otkako je bio dječak, a uloga Froda Bagginsa etablirala ga je kao jednoga od najpoželjnijih glumaca svoje generacije. | Foto: screenshot/Pink Tv
Elijah Wood (44) pred kamerama je još otkako je bio dječak, a uloga Froda Bagginsa etablirala ga je kao jednoga od najpoželjnijih glumaca svoje generacije. | Foto: screenshot/Pink Tv
