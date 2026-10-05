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KULTNI TAJNI AGENT

FOTO Prvi James Bond prikazan je prije 64 godine, evo gdje su glumci koje je svijet obožavao

Filmska priča o Jamesu Bondu službeno je započela 5. listopada 1962., kada je publici prvi put prikazan film o slavnom tajnom agentu. Tijekom desetljeća lik agenta 007 mijenjao je lica, a u njegovu su se ulogu okušali Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.
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FOTO Prvi James Bond prikazan je prije 64 godine, evo gdje su glumci koje je svijet obožavao
Barry Nelson, rođen kao Robert Haakon Nielsen, bio je prvi glumac koji je utjelovio tajnog agenta Iana Fleminga Jamesa Bonda. | Foto: IMDB
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Barry Nelson, rođen kao Robert Haakon Nielsen, bio je prvi glumac koji je utjelovio tajnog agenta Iana Fleminga Jamesa Bonda. | Foto: IMDB
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