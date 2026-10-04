Maja Šuput se prisjetila svojeg oca: 'Pokušat ću zaustaviti suze'

Maja Šuput prisjetila se u nedjelju svog oca, Borisa Šuputa, koji bi na današnji dan slavio rođendan. Preminuo je u listopadu 2018. godine od posljedica duge i teške bolesti.

ARHIVA - Zagreb: Pjevačica Maja Šuput proslavila rođendan s obitelji i prijateljima | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Sretan rođendan, tata. Znam da ćeš proslaviti gdje god da jesi i da ćeš misliti na nas. Fališ nam beskrajno i neopisivo, i to nikada neće prestati. Znaš koliko te volim i koliko mi je ovo teško uopće i pisati danas... Pokušat ću zaustaviti suze jer znam da je to zadnje što bi želio. Napravi ti gore feštu u svom stilu i znaj da si s nama uvijek i zauvijek - napisala je pjevačica na društvenim mrežama uz nekoliko fotografija sebe i svog oca.

O svom ocu je Šuput pričala i nedavno u podcastu 'Nema labavo by IN magazin' te je za njega rekla kako joj je bio najveća podrška i oslonac, pogotovo u počecima karijere. Boris Šuput je tijekom godina surađivao s mnogim zvijezdama poput Miše Kovača, Zlatka Pejakovića, Danijela Popovića i Jasmina Stavrosa. On je 2002. godine doživio tešku prometnu nesreću od koje se nikad nije potpuno oporavio, a nakon duge i teške bolesti preminuo je u listopadu 2018. godine.

Maja je ispričala kako se život njezine obitelji potpuno promijenio tada. 'Ja sam bila jedina koja je radila za cijelu obitelj... Sve je u jednom danu otišlo u krivom smjeru', ispričala je te dodala kako su to vrlo teške teme za nju i da ne voli o tome pričati.

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- Ja sam jedva nekako to preživljavala dok je on bio živ, u smislu nisam to mogla gledati, bilo mi je to užasno teško. Užasno. Kad je tata umro, ja mislim da jedno godinu ili dvije nisam mogla otići više na groblje, ne više, nego nisam otišla na groblje - otkrila je tada.