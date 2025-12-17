Obavijesti

FOTO Rakitićeva Raquel feštala u topiću s riskantnim dekolteom

Raquel Mauri, supruga jednog od najtrofejnijih hrvatskih nogometaša Ivana Rakitića, proslavila je 36. rođendan baš onako kako i živi, okružena ljubavlju, osmijesima i ljudima koji joj znače sve. Andalužanka je dio atmosfere s intimne rođendanske fešte podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, a reakcije su bile, očekivano, oduševljene.
