FOTO Rakitićeva Raquel feštala u topiću s riskantnim dekolteom

Raquel Mauri, supruga jednog od najtrofejnijih hrvatskih nogometaša Ivana Rakitića, proslavila je 36. rođendan baš onako kako i živi, okružena ljubavlju, osmijesima i ljudima koji joj znače sve. Andalužanka je dio atmosfere s intimne rođendanske fešte podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, a reakcije su bile, očekivano, oduševljene.
Zanosna Raquel blistala je u elegantnoj, ali istovremeno vrlo senzualnoj kombinaciji.
Nosila je tamni, strukirani sako s upečatljivim zlatnim gumbima, ispod kojeg je provirivao top s dubokim dekolteom.
Raquel nije skrivala emocije pa se uz fotografije zahvalila svima koji su joj uljepšali poseban dan.
- Mogu biti samo zahvalna na ljudima koje imam oko sebe. Hvala svima što ste me pratili na moj dan. Hvala svim mojim ljudima za koje znam da ste bili sa mnom srcem jer nas udaljenost ne razdvaja. Hvala vam na tolikim lijepim željama i čestitkama - poručila je.
Rakitić joj je u komentaru poručio da je voli, a potom joj i sam uputio čestitku.
- Sretan rođendan, ljubavi. Moja životna suputnica, moja podrška u svakom koraku, osoba koja daje smisao svemu što jesam. Hvala ti na tvojoj beskrajnoj ljubavi, na tvojoj snazi i na osmijehu koji osvjetljava čak i najteže dane. Uz tebe sam naučio da se prave pobjede ne slave na stadionima, već kod kuće – s tobom i s našom obitelji. Ti si moja svakodnevna inspiracija i najveći dar koji mi je život dao. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra. Neka ti ova nova godina vrati svu ljepotu koju daješ drugima - napisao je.
Ljubav Ivana i Raquel traje od 2011. godine, kad je potpisao za Sevillu.
Upoznali su se u baru gdje je Raquel radila kao konobarica. '
- Žena koja je radila u baru bila je prelijepa. Odmah sam si rekao da mi se sviđa ovaj grad - govorio je ranije nogometaš.
Dugo ga je odbijala, ali na kraju je ljubav pobijedila.
- Nisam joj mogao reći ništa osim ‘bok’ jer nisam znao ni riječ španjolskog. Rekao sam bratu da ću oženiti tu ženu - rekao je Raketa jednom prilikom. To se na kraju i dogodilo.
