FOTO Rakitićeva Raquel feštala u topiću s riskantnim dekolteom

- Sretan rođendan, ljubavi. Moja životna suputnica, moja podrška u svakom koraku, osoba koja daje smisao svemu što jesam. Hvala ti na tvojoj beskrajnoj ljubavi, na tvojoj snazi i na osmijehu koji osvjetljava čak i najteže dane. Uz tebe sam naučio da se prave pobjede ne slave na stadionima, već kod kuće – s tobom i s našom obitelji. Ti si moja svakodnevna inspiracija i najveći dar koji mi je život dao. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra. Neka ti ova nova godina vrati svu ljepotu koju daješ drugima - napisao je. | Foto: Instagram