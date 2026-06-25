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Dugo ga nismo vidjeli! Mate Bulić pozvao obožavatelje na malonogometni turnir kod Livna

Piše Maša Mai Čigir,
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Dugo ga nismo vidjeli! Mate Bulić pozvao obožavatelje na malonogometni turnir kod Livna
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Foto: TikTok

U videu pjevač u ležernom izdanju sjedi na terasi uz pogled na more te sve srdačno poziva na malonogometni turnir koji će se održati u mjestu Orguz

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Legendarnog pjevača narodne glazbe Matu Bulića (69) u posljednje vrijeme ne viđamo često u javnosti stoga obožavatelji s veseljem poprate svako njegovo javljanje. Tako je bilo i ovih dana, kada je na TikToku 'Udruga Građana 6 Sela Orguz' objavljen video u kojem se glazbenik obraća obožavateljima i poziva ih na veliku ljetnu 'feštu' u svoj rodni kraj.

@udruga.graana.6.s Dođite i bit će vam super! 31.07.-12-08. 📍Orguz, Centar svita. #matebulic #mnt #sport #livno #fešta ♬ izvorni zvuk - Udruga Građana 6 Sela Orguz
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U videu pjevač u ležernom izdanju sjedi na terasi uz pogled na more te sve srdačno poziva na malonogometni turnir koji će se održati u mjestu Orguz kod Livna. Video je postao viralan te je u samo nekoliko dana prikupio gotovo 11 tisuća lajkova. 

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Frankfurt: Pjevač Mate Bulić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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