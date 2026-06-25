Dugo ga nismo vidjeli! Mate Bulić pozvao obožavatelje na malonogometni turnir kod Livna

Legendarnog pjevača narodne glazbe Matu Bulića (69) u posljednje vrijeme ne viđamo često u javnosti stoga obožavatelji s veseljem poprate svako njegovo javljanje. Tako je bilo i ovih dana, kada je na TikToku 'Udruga Građana 6 Sela Orguz' objavljen video u kojem se glazbenik obraća obožavateljima i poziva ih na veliku ljetnu 'feštu' u svoj rodni kraj.

U videu pjevač u ležernom izdanju sjedi na terasi uz pogled na more te sve srdačno poziva na malonogometni turnir koji će se održati u mjestu Orguz kod Livna. Video je postao viralan te je u samo nekoliko dana prikupio gotovo 11 tisuća lajkova.

Frankfurt: Pjevač Mate Bulić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Inače, Mate Bulić trenutno piše autobiografsku knjigu radnog naslova 'Bilo jednom u dijaspori' u kojoj če otvoreno progovoriti i o najtežem razdoblju života, odnosno borbi s bolešću 2019. godine kada je devet mjeseci proveo u bolnici boreći se s posljedicama koronavirusa.