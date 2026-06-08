FOTO Rakitićeva Raquel pozirala u badiću i oduševila figurom!

Supruga našeg proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića, Raquel Rakitić, objavila je fotografije sa plaže gdje u prvi plan dolaze njeni zavidni trbušnjaci. Uz pohvale pratitelja, u komentarima se našao i suprug Ivan Rakitić koji joj je poručio kako je prelijepa.
Zgodna Raquel pozirala je u bijelom badiću te oduševila obožavatelje.
| Foto: instagram
Zgodna Raquel pozirala je u bijelom badiću te oduševila obožavatelje. |
Foto: instagram
Zgodna Raquel pozirala je u bijelom badiću te oduševila obožavatelje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njena preplanula put došla je do izražaja i uz pomoć rozog parea.
| Foto: instagram
Raquel često objavljuje na svojim društvenim mrežama kako trenira stoga ne čudi što ima zavidnu fizičku formu.
| Foto: instagram
- Godinu sam započela s osobnim izazovom: trenirati svaki dan i stvoriti dobre prehrambene navike, uživati u prirodi i šetati. Danas mogu reći da sam ostvarila svoj cilj i ponosna sam što sam napravila promjenu ne samo fizički već i mentalno. Opraštam se od ove godine zahvalna na svim lijepim trenucima koje sam proživjela. Sretna Nova godina svima - napisala je Raquel ranije na Instagramu.
| Foto: Instagram
Zadovoljna rezultatima, Raquel Mauri nastavila je zdrav život i u 2026.
| Foto: Instagram
Atraktivna Andalužanka otkrila je trbušne mišiće i oduševila pratitelje.
| Foto: Instagram
Raquel redovito radi kompleksne vježbe, poput čučnjeva, mrtvog dizanja, podizanja nogu za jačanje corea...
| Foto: Instagram
U jednom videu koji je ranije objavila otkrila je i da Rakitić s njom vježba, kao i da ga je pobijedila u vježbi za jačanje podlaktica od koje je odustao prije nje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/
Foto Instagram/Raquel Mauri
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram