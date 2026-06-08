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PRAVA LJEPOTICA

FOTO Rakitićeva Raquel pozirala u badiću i oduševila figurom!

Supruga našeg proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića, Raquel Rakitić, objavila je fotografije sa plaže gdje u prvi plan dolaze njeni zavidni trbušnjaci. Uz pohvale pratitelja, u komentarima se našao i suprug Ivan Rakitić koji joj je poručio kako je prelijepa.
FOTO Rakitićeva Raquel pozirala u badiću i oduševila figurom!
Zgodna Raquel pozirala je u bijelom badiću te oduševila obožavatelje. | Foto: instagram
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Zgodna Raquel pozirala je u bijelom badiću te oduševila obožavatelje. | Foto: instagram
Komentari 3

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