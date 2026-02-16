FOTO Remen ili tange? Severina iznenadila neobičnim kožnim detaljem na svojim hlačama...

Dan zaljubljenih Severina je provela u glavnom gradu Crne Gore, a obilježila ga je velikim koncertom u prepunoj Bemax Areni. S obožavateljima je slavila ljubav, emociju i zajedništvo uz svoje najveće hitove
Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, održala je spektakularan koncert povodom Valentinova, 14. veljače, u Podgorica.
Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, održala je spektakularan koncert povodom Valentinova, 14. veljače, u Podgorica.
Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, održala je spektakularan koncert povodom Valentinova, 14. veljače, u Podgorica.
Mjesto događaja bila je Bemax Arena, koja je te večeri bila ispunjena do posljednjeg mjesta.
Na pozornici je Severina priredila dvosatni show prepun energije, emocija i prepoznatljivog scenskog glamura.
Pozornost je privukao i njen stajling. Za koncert je odabrala laganu bijelu majicu, crne kozne hlače koje su naglasile njenu figuru, te crne štikle. Za stajling je zaslužan Zigman, a svi su primijetili i neobičan detalj na hlačama...
Redali su se hitovi koji su obilježili njezinu karijeru, među kojima „Dalmatinka“, „Brad Pitt“, „Uzbuna“, „General“ i „Tridesete“, a publika je gotovo svaku pjesmu pjevala uglas s njom.
Severina je u više navrata zahvaljivala Podgoričanima na toploj dobrodošlici, ističući da joj je čast Valentinovo provesti upravo s njima. Nekoliko pjesama posvetila je ljubavi, ženama i svima koji su, kako je rekla, „došli otvorenog srca“, prenose mediji.
Nakon koncerta, pjevačica se obratila obožavateljima i putem društvenih mreža, zahvalivši im na energiji i ljubavi uz poruku da takve večeri ostaju zauvijek u sjećanju.
Uz nekoliko objavljenih kratkih vide,a Seve je napisala šaljivu poruku. "Nekoliko mojih baš prigodnih ljubavnih pjesama za Valentinovo sinoć… Prva u nizu - ‘Ostavljena’...".
"Valentinovo u Podgorici… Zar to nije dobar osjećaj? Hvala prekrasnim đevojkama u prvim redovima, hvala svima, bili ste zbor koji je neumorno pjevao", napisala je pjevačicu u idućoj objavi.
Stajling s koncerta u Podgoriti podsjeća na onaj iz Splita, kada je pjevačica također odlučila odijenuti crne kožne hlače i bijelu majicu.
