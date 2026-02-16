Obavijesti

Galerija

Komentari 3
KONCERT ZA PAMĆENJE

FOTO Remen ili tange? Severina iznenadila neobičnim kožnim detaljem na svojim hlačama...

Dan zaljubljenih Severina je provela u glavnom gradu Crne Gore, a obilježila ga je velikim koncertom u prepunoj Bemax Areni. S obožavateljima je slavila ljubav, emociju i zajedništvo uz svoje najveće hitove
FOTO Remen ili tange? Severina iznenadila neobičnim kožnim detaljem na svojim hlačama...
Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, održala je spektakularan koncert povodom Valentinova, 14. veljače, u Podgorica. | Foto: Instagram/Severina
1/85
Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, održala je spektakularan koncert povodom Valentinova, 14. veljače, u Podgorica. | Foto: Instagram/Severina
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026