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POKAZALA OBLINE

FOTO Rihanna se opet skinula i pokazala guzu: Seksi donje rublje i grudi pale u drugi plan

Pjevačica se ponovno nadmašila samu sebe. Na najnovijim fotografijama koje je objavila na Instagramu, RiRi pozira u jednodijelnom izazovnom donjem rublju kojeg je sama kreirala, a iz prve je ruke pokazala kako pristaje ženskim oblinama...
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FOTO Rihanna se opet skinula i pokazala guzu: Seksi donje rublje i grudi pale u drugi plan
Rihanna je ponovno pokazala svoje obline, a najbolje je to napraviti dok promoviraš novu liniju svojeg donjeg rublja. | Foto: instagram
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Rihanna je ponovno pokazala svoje obline, a najbolje je to napraviti dok promoviraš novu liniju svojeg donjeg rublja. | Foto: instagram
Komentari 5

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