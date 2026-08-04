FOTO Rihanna se opet skinula i pokazala guzu: Seksi donje rublje i grudi pale u drugi plan

Pjevačica se ponovno nadmašila samu sebe. Na najnovijim fotografijama koje je objavila na Instagramu, RiRi pozira u jednodijelnom izazovnom donjem rublju kojeg je sama kreirala, a iz prve je ruke pokazala kako pristaje ženskim oblinama...
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Rihanna je ponovno pokazala svoje obline, a najbolje je to napraviti dok promoviraš novu liniju svojeg donjeg rublja.
| Foto: instagram
Rihanna je ponovno pokazala svoje obline, a najbolje je to napraviti dok promoviraš novu liniju svojeg donjeg rublja. |
Foto: instagram
Rihanna je ponovno pokazala svoje obline, a najbolje je to napraviti dok promoviraš novu liniju svojeg donjeg rublja.
| Foto: instagram
No malo tko je gledajuć njene fotke razmišljao o donjem rublju.
| Foto: instagram
RiRi je naglasila bujnu guzu, pa je duboki dekolte ovog puta u drugom planu.
| Foto: instagram
Spremno je pozirala uz prometne znakove, naglašavajući svoje adute.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Zgodna Rihanna već je prije nekoliko dana zapalila društvene mreže izazovnim fotkama.
| Foto: instagram
U crno-bijelom donjem rublju stala je uz prometni znak STOP i zaustavila sve poglede na sebi.
| Foto: instagram
Nova kolekcija donjeg rublja naglasila je pjevačicine grudi, ali i guzu.
| Foto: instagram
Crne čarape i halteri samo su dodatno začinili cijelu fotku.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Vrijedna Riri nedavno je izbacila novu liniju donjeg rublja svog modnog brenda.
| Foto: instagram
Ljetno izdanje u žutoj boji začinila je žutim štiklama i svijetlom nijansom kose.
| Foto: instagram
A kako i priliči s obizorm na godišnje doba, sjela je na napuhanac i opustila se...
| Foto: instagram
Foto Rihanna Instagram
Već je ranije Riri pokazala dio svoje kolekcije, a tada je svoje adute prekrila jagodama.
| Foto: Rihanna Instagram
Foto Rihanna Instagram
Prije toga glavne 'zvijezde' bile u trešnje.
| Foto: instagram/@badgalriri
Foto instagram/@badgalriri
"Divlje ljeto: aktivirano", napisala je pjevačica uz objavu.
| Foto: instagram/@badgalriri
Foto instagram/@badgalriri
Ranije je Rihanna pozirala u trodijelnom kompletu koraljno crvene boje s cvjetnim uzorkom, a najviše pažnje privukao je komad koji je istaknuo njezinu slavnu figuru
| Foto: instagram/@badgalriri
Set se sastoji od balkonet grudnjaka i tangi, no zvijezda kombinacije je suknja s halterima koja ima veliki, kružni izrez na stražnjici, u potpunosti otkrivajući tange
| Foto: instagram/@badgalriri
Kampanja nazvana 'Savage summer loading...' snimljena je u senzualnom ambijentu s prigušenim, toplim osvjetljenjem koje dodatno naglašava atmosferu zavođenja
| Foto: instagram/@badgalriri
Foto instagram/@badgalriri
Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, ostavljajući poruke poput: 'Ispao mi je mobitel! Treba nam upozorenje za ovoliku dozu vrućine!' i 'Kraljica se vratila'
| Foto: instagram/@badgalriri
Cjelokupan izgled zaokružila je crvenim salonkama na vezanje, slojevitim zlatnim ogrlicama i frizurom koja podsjeća na njezinu eru s hitom 'Umbrella'
| Foto: instagram/@badgalriri
Foto Instagram
Također je pozirala i za svoju novu kolekciju čipkastog rublja Savage x Fenty s mokrom kosom i kockicama leda koje klize po njezinu dekolteu i tijelu.
| Foto: Instagram
Cijelo snimanje igram se 'skrivanja trudničkog trbuščića! Bit će ovo jedno vragolasto ljeto, napisala je u opisu objave.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Rihanni nije ovo prvi put da 'žari i pali' društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
I ranije je znala pokazati svoju seksipilnost i atraktivnost na svojim profilima.
| Foto: Instagram
Pjevačica s Barbadosa često se tako hvalila svojim bujnim oblinama, a mnogi zazivaju njezin povratak glazbenoj karijeri.
| Foto: Instagram
Foto CHPT, SAPT
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto youtube screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Hull City
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken