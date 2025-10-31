FOTO Sako, isklesani trbušnjaci i gaćice ispod prozirne neobične haljine: Pogledajte ovaj outfit!

New York je u četvrtak ponovno bio epicentar svjetskog glamura, ugostivši svečanu dodjelu priznanja TIME100 Next. Događaj koji slavi najutjecajnije zvijezde u usponu okupio je brojna poznata lica, no jedna je umjetnica svojim modnim odabirom uspjela zasjeniti sve ostale i postati glavna tema večeri.
Teyana Taylor, pjevačica, glumica i redateljica, na crveni je tepih stigla u izdanju koje je pomaknulo granice i potvrdilo njezin status neustrašive modne ikone.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Teyana Taylor, pjevačica, glumica i redateljica, na crveni je tepih stigla u izdanju koje je pomaknulo granice i potvrdilo njezin status neustrašive modne ikone. |
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Teyana Taylor, pjevačica, glumica i redateljica, na crveni je tepih stigla u izdanju koje je pomaknulo granice i potvrdilo njezin status neustrašive modne ikone.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Dok su se mnogi uzvanici držali provjerenih formula elegancije, Teyana Taylor odlučila je riskirati – i trijumfirala. Pojavila se u kreaciji koja je navodno dio kolekcije Tom Ford za proljeće/ljeto 2026., a koja je istovremeno bila minimalistička i nevjerojatno efektna.
| Foto: Profimedia
Kao što se i očekivalo, Teyanino izdanje izazvalo je pravu buru na društvenim mrežama. Dok su jedni raspravljali o smjelosti njezina odabira, ogromna većina obožavatelja bila je oduševljena, hvaleći njezino samopouzdanje i nevjerojatnu tjelesnu formu.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Teyana Taylor nije bila samo gošća na gala večeri; bila je jedna od slavnih osoba koje je časopis Time uvrstio na svoju prestižnu listu "svjetskih najutjecajnijih zvijezda u usponu". Njezin odabir odjeće bio je stoga i snažna izjava – vizualni prikaz samopouzdanja i autentičnosti zbog kojih je i zaslužila to priznanje.
| Foto: Katie Collins/REUTERS
Taylor je i inače poznata po svojem stilu
| Foto: Katie Collins/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto David Dee Delgado/REUTERS
Foto David Dee Delgado/REUTERS