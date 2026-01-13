FOTO Samanta iz 'Života na vagi' prošla velike promjene: Evo kako izgleda nakon razvoda

Samanta Fiolić, bivša kandidatkinja osme sezone emisije 'Život na vagi', proživljava jedno od najvećih životnih poglavlja – razvod, ali i novi početak. Te trenutke podijelila je i na Instagramu, gdje je pokazala i svoju figuru.
Nakon što je nedavno potvrdila da se razvodi od supruga s kojim ima dijete, Samanta je otkrila i da je ponovno pronašla ljubav.
Ovih je dana na društvenim mrežama objavila fotografiju snimljenu u Opatiji, uz emotivan opis u kojem se osvrnula na izazove koje je sa svojim novim partnerom Ivicom ostavila iza sebe.
U objavi je naglasila kako njihova veza nije plod slučajnosti, već rezultat zajedničkog prolaska kroz teške trenutke, nerazumijevanje okoline i osobne borbe.
Samanta je ranije u razgovoru za RTL potvrdila da je u tijeku sporazumni razvod od supruga s kojim je provela 14 godina, od čega pet u braku.
Istaknula je da su oboje jedno drugome bili prve ljubavi, ali da su se s vremenom udaljili. „Razvod se nije dogodio preko noći. Bio je to tihi razlaz koji je trajao neko vrijeme“, priznala je, dodavši da u tom braku više nije bila sretna.
Podsjetimo, Samanta je u show ušla s 148,4 kilograma, a u finalu je vaga pokazala 109,2 kilograma, što znači da je tijekom osme sezone izgubila 39,2 kilograma, odnosno više od četvrtine svoje tjelesne mase. No sama ističe da se najvažnija promjena dogodila tek nakon završetka emisije.
Iako se često govori o kilogramima, Samanta je u više navrata naglasila da je rad na mentalnom zdravlju bio ključan dio njezina puta. Upravo je u showu prvi put javno progovorila o dugogodišnjoj borbi s bulimijom, problemu koji je godinama skrivala.
„Bulimija je bila moj najtiši krik. Živjela sam u krugu srama, krivnje i boli. Hrana mi je služila da potisnem emocije, a zatim bih se kažnjavala zbog toga“, priznala je. Dodala je da je izgovaranje te riječi naglas pred kamerama bio početak njezina ozdravljenja – ne samo fizičkog, nego i emocionalnog.
Najveći izazov, kaže, bio je promijeniti odnos prema hrani i prestati je doživljavati kao neprijatelja ili sredstvo kontrole. „Učila sam ponovno jesti – svjesno, bez krivnje. I dalje ima teških dana, ali danas imam alate, podršku i, što je najvažnije, vjeru u sebe“, zaključila je Samanta.
