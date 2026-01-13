Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PRONAŠLA I NOVU LJUBAV

FOTO Samanta iz 'Života na vagi' prošla velike promjene: Evo kako izgleda nakon razvoda

Samanta Fiolić, bivša kandidatkinja osme sezone emisije 'Život na vagi', proživljava jedno od najvećih životnih poglavlja – razvod, ali i novi početak. Te trenutke podijelila je i na Instagramu, gdje je pokazala i svoju figuru.
FOTO Samanta iz 'Života na vagi' prošla velike promjene: Evo kako izgleda nakon razvoda
Bivša kandidatkinja osme sezone showa Život na vagi otvoreno je govorila o razvodu, novoj ljubavi i osobnoj transformaciji koja je započela pred kamerama. | Foto: RTL
1/23
Bivša kandidatkinja osme sezone showa Život na vagi otvoreno je govorila o razvodu, novoj ljubavi i osobnoj transformaciji koja je započela pred kamerama. | Foto: RTL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026