FOTO Samanta iz 'Života na vagi' prošla velike promjene: Evo kako izgleda nakon razvoda

„Bulimija je bila moj najtiši krik. Živjela sam u krugu srama, krivnje i boli. Hrana mi je služila da potisnem emocije, a zatim bih se kažnjavala zbog toga“, priznala je. Dodala je da je izgovaranje te riječi naglas pred kamerama bio početak njezina ozdravljenja – ne samo fizičkog, nego i emocionalnog. | Foto: Instagram