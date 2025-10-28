FOTO Sandra Bagarić uživala sa suprugom Darkom na premijeri filma 'Samoća' u Zagrebu

U ponedjeljak je u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu održana premijera igranog filma „Samoća", a pažnju je privukla naša operna diva Sandra Bagarić koja je zablistala u crvenom. Pozirala je sa suprugom Darkom Domitrovićem. Sandra je za premijeru odabrala elegantni crveni kaput koji je ispod skrivao također crvenu kombinaciju, a look je dodatno 'podigla' crvenom torbicom, štiklama i ružem. Darko je nosio hlače, bijelu košulju i plavi sako, a par, vidno dobro raspoložen, nije skidao osmijeh s lica.

Da je zaista uživala u premijeri Sandra je potvrdila i na svom Instagram profilu, gdje je objavila niz fotografija s događaja, uz prikladan opis.

- Premijera filma Samoća u MSU, Duško Valentić u glavnoj ulozi dirnuo nas je u dušu…emotivnu kratku priču Mire Gavrana, ispričanu kamerom Bobby B. Grubića i sjajnom glumačkom ekipom pamtit ću još dugo. Sjajan film, nagrađivan na festivalima, priča o otuđenosti i samoći sveprisutna u ovom neljudskom vremenu u kojem živimo. Najava filma Urotnici, sretno cijelom kreativnom timu, vidimo se na premijeri - napisala je emocionalna Sandra.

Sandra je supruga Darka poznala 1992. godine kada je došla u Zagreb i upisala Muzičku akademiju. Vjenčali su se 1997. godine, a Sandra je jednom prilikom rekla da je Darka ugledala na Muzičkoj akademiji i odmah znala da će mu roditi djecu. Imaju dva sina: Marka i Lovru.