ZAUVIJEK U SJEĆANJU
FOTO Sarajevo ispisuje dirljive poruke svome Halidu Bešliću
Sarajevo od odlaska legendarnog Halida Bešlića diše sporije. Grad koji je volio i u kojem je ostavio neizbrisiv trag sad mu vraća poštovanje. U četvrtak je u Vijećnici otvorena knjiga žalosti, a u njoj Sarajlije ostavljaju svoje najiskrenije riječi tuge, zahvalnosti i ljubavi. 'Halide, volimo te', 'Hvala ti za pjesme', 'Zauvijek ostaješ s nama'… Neke poruke napisane su drhtavom rukom, druge kratke i jasne, ali svaka nosi uspomene. Uz Halidove pjesme ljudi su se zaljubljivali, tugovali, slavili i pronalazili sebe, i zato danas u Vijećnici svaka rečenica zvuči kao pjesma. Svi koji žele odati posljednju počast Halidu mogu to učiniti do ponedjeljka, 13. listopada, svakim danom od 9 do 17 sati.