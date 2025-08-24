MLADA GLUMICA
FOTO 'Savršena' Selma uživa u svim čarima ljeta: 'Ribetina u moru, a ribara nema nigdje...'
Glumicu Selmu Gusinac publika je upoznala u posljednjoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" gdje se borila za naklonost Šime Eleza i Miloša Mićovića... Nakon izlaska iz showa nije imala baš najljepše reći za Dalmatinca Šimu, koji je zadnjih tjedana često viđen u društvu pjevačice Maje Šuput, s kojom je 'ulovljen' i kako razmjenjuje strasti na jahti... "Svi Dalmatinci su zgodniji od Šime", kazala je Selma i dodala kako je u show ušla jer je htjela avanturu, nešto novo...