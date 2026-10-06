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FOTO Seka Aleksić skinula je 21 kilogram. Evo kako sada izgleda

Kako ne bi bilo nagađanja, Seka je odmah priznala da je uz nadzor endokrinologa počela koristiti lijek za mršavljenje. Promijenila je i način prehrane te počela redovno vježbati. Danas ima 21 kilogram manje i puno se bolje osjeća
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ARHIVA - Seka Aleksić nastupila u prepunoj splitskoj diskoteci
Seka Aleksić u posljednjih je nekoliko mjeseci napravila veliku fizičku transformaciju. Pjevačica je otkrila da je ukupno izgubila čak 21 kilogram, a kaže da joj je sada cilj održavati težinu. | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
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Seka Aleksić u posljednjih je nekoliko mjeseci napravila veliku fizičku transformaciju. Pjevačica je otkrila da je ukupno izgubila čak 21 kilogram, a kaže da joj je sada cilj održavati težinu. | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Komentari 2

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