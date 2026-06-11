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FOTO Serija 'Dawson's Creek' je završila prije 23 godine: Evo što se dogodilo s glavnim glumcima

Serija "Dawson's Creek" je postala globalni fenomen, a glavni glumac James Van Der Beek i ostatak glumačke postave, uključujući Katie Holmes, Joshuu Jacksona i Michelle Williams, postali su ikone generacije. Evo gdje su glumci serije danas.
Archival Cinema
Dawson's Creek američka je tinejdžerska dramska televizijska serija koja prati živote skupine bliskih prijatelja u izmišljenom gradiću Capeside. Serija se prikazivala od 20. siječnja 1998. do 14. svibnja 2003. godine, tijekom ukupno šest sezona. | Foto: Profimedia
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Dawson's Creek američka je tinejdžerska dramska televizijska serija koja prati živote skupine bliskih prijatelja u izmišljenom gradiću Capeside. Serija se prikazivala od 20. siječnja 1998. do 14. svibnja 2003. godine, tijekom ukupno šest sezona. | Foto: Profimedia
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