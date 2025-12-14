PJEVAČICE, GLUMICE, MODELI...
FOTO 'Serijski ljubavnik' Harry Styles ljubio je brojne poznate dame, evo čitavoga popisa
Posljednjih mjeseci svjetski mediji pišu o romansi slavnog pjevača Harryja Stylesa i glumice Zoe Kravitz. Bivši član grupe One Direction i uspješni solo izvođač iza sebe ima niz poznatih ljubavi, a u galeriji pogledajte kome je sve lomio srca.
Foto PA/PIXSELL
Foto: PA/PIXSELL
Foto PA/PIXSELL
Harry Styles i Zoe Kravitz u vezi su navodno nekoliko mjeseci, a časopis People piše kako je Zoe pjevača nekoliko puta posjetila u Rimu. Izvor blizak paru istaknuo je da par uživa u druženju.
| Foto: Doug Peters/Press Association
Njihova veza navodno je već i ozbiljna, a pjevač je upoznao Lennyja Kravitza, oca slavne glumice.
| Foto: Scott Garfitt/Press Association/PIXSELL/Ian West
Jedna od prvih Harryjevih javnih veza bila je ona s Caroline Flack. Zajedno su bili 2011., kada je njemu bilo 17, a njoj više od 30 godina. Upoznali su se dok se on s bendom One Direction natjecao u showu X Factor koji je ona vodila.
| Foto: Instagram/Caroline Flack
Par je prekinuo vezu nakon nekoliko mjeseci, a jedan od razloga su konstantne kritike na njihovu razliku u godinama. Flack je preminula 2020. godine.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Harry i Emily Atack ljubovali su 2012. Glumica je tek dvije godine nakon potvrdila medijima da je bila s pjevačem.
| Foto: PIXSELL, REUTERS
U vezi s Taylor Swift bio je godinu dana. Nakon prekida su si navodno posvetili nekoliko pjesama, a "…Ready For It" u izvedbi Taylor Swift jedna je od njih. Razišli su se 2013. godine.
| Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION
Nakon romanse s Taylor Swift, Harryja su povezivali sa starijom kolegicom Nicole Scherzinger. U vrijeme njihove veze on je imao 19, a ona 35 te su se mediji odmah raspisali da je pjevač već poznat po ljubovanju sa starijima.
| Foto: Leon Neal/PRESS ASSOCIATION
Nakon nekoliko spojeva s Kendall Jenner, obožavateljice su počele pratiti svaki njihov korak. Razišli su se nakon samo par mjeseci.
| Foto: Mario Anzuoni
Britanski mediji su 2014. pisali da pjevač ljubi glumicu Erin Foster. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a i njihova veza bila je kratkoga vijeka.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Manekenka Nadine Leopold bila je njegova sljedeća ljubav. Hodali su kratko te su u ožujku 2015. prekinuli.
| Foto: Insagram/screenshot
Manekenka Sara Sampaio još je jedna anđelica Victoria's Secreta s kojom su ga povezivali. Viđao se s njom nakon što je prekinuo s Leopold, a iste godine "zaredao" je još modela.
| Foto: Insagram/screenshot
Georgia Fowler bila je treća manekenka zaredom koju je ljubio. Ljepotica je njihovu vezu potvrdila i na svojim društvenim mrežama, no ni oni nisu potrajali dugo.
| Foto: Manon Cruz/REUTERS
Kendall Jenner i Harry Styles pomirili su se na dočeku 2016. godine. Zajedno su izdržali godinu dana prije nego su prekinuli.
| Foto: Instagram/Kendall Jenner/Instagram/Maja Šuput
Odmor od slavnih ljepotica pronašao je s blogericom Tess Ward. Viđali su se neko vrijeme u tajnosti, no ona ga je ostavila jer se vratila bivšem dečku 2017.
| Foto: Screesnhot
Manekenku i glumicu Camillu Rowe pjevač je upoznao preko zajedničkih prijatelja. Hodali su godinu dana, a 2018. su objavili da su prekinuli.
| Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Japanska glumica i manekenka Kiko Mizuhara negirala je tvrdnje da se viđa s Harryjem, ali se na kraju sama otkrila poljupcem na njegov 25. rođendan, koji je osvanuo i na društvenim mrežama.
| Foto: Dave Bedrosian/DPA
Njegovi obožavatelji ostali su u šoku kada su ga paparazzi uhvatili 2021. da se drži za ruke s kolegicom Olivijom Wilde. Zajedno su radili i na filmu "Don’t Worry Darling" u kojem je on glumio, a Wilde režirala. Zajedno su bili gotovo dvije godine.
| Foto: PROFIMEDA
Četiri mjeseca nakon prekida s Wilde, Stylesa su u Tokiju uhvatili u zagrljaju Emily Ratajkowski. Kratko su bili skupa, no Harry nije gubio vrijeme.
| Foto: Mike Blake/Reuters, Danny Moloshok/Reuters
Iste godine uhvatili su ga s glumicom Taylor Russell. Činilo se kao da će se skrasiti, no nakon godine dana objavili su razlaz.
| Foto: Andrew Kelly
Povezivali su ga i s mladom kolegicom Olivijom Dean prošle godine. Zajedno su bili u Madridu na festivalu na kojem je ona nastupala, a tri mjeseca kasnije su ih fotografirali na ručku. Detalje veze par nikada nije otkrio javnosti.
| Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION
Prije Zoe Kravitz povezivali su ga s Ellom Kenny. Zajedno su bili na festivalu Glastonbury, no producentica i pjevač vezu nikada nisu potvrdili. Samo par tjedana nakon mediji su objavili da ljubi Zoe Kravitz.
| Foto: Ella Kenny/Instagram