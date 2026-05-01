FOTO Seve u seksepilnoj haljini. Svi gledaju u mišiće i adute

U jednom splitskom restoranu u četvrtak navečer slavilo se kao da nema sutra. Rođendan fotografkinje Sonje Dvornik brzo je prerastao u pravi mali spektakl. Energija je bila na vrhuncu, čaše u zraku, a u jednom trenutku pjevalo se i plesalo doslovno svuda, pa i po stolovima. U centru svega našla se Severina, koja je uzela mikrofon i zapjevala. Dovoljno je bilo nekoliko stihova da se atmosfera dodatno zapali i da slavlje poprimi gotovo koncertni ugođaj.

No, osim glazbe, pažnju je privukao i njezin outfit. Severina je odabrala dugu crnu haljinu koja prati liniju tijela, ali s efektnim krojem koji otkriva trbuh i naglašava figuru. Gornji dio istaknuo je dekolte i ramena, dok donji elegantno pada uz tijelo, dajući cijeloj kombinaciji dozu glamura, ali i prepoznatljivog seksepila.

Prijateljstvo Severine i Sonje Dvornik traje već godinama, a obje ga često slave javnim iskazima podrške i ljubavi. Upravo je Sonja zaslužna za brojne Severinine profesionalne fotografije, no njihova je veza puno dublja od puke poslovne suradnje. Gotovo da nema rođendana koji jedna drugoj ne čestitaju dirljivim porukama, a obožavatelji posebno pamte Severininu objavu posvećenu Sonji.

- Danas je poseban dan jer se rodila ona koja je poslana na ovaj svijet da ga popravi i uljepša. Moj život je ljepši otkada te znam amore moj. Fotografije su nam simbolične, od naprijed i otraga. Skupa koračamo naprijed i jedna drugoj iza držimo leđa. Sretan rođendan mila - napisala je tad Severina uz zajedničke fotografije, na što joj je Sonja uzvratila s 'Hvala ti za ljubav'.