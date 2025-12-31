FOTO Severina i čipka dobitna su kombinacija! 'A što smo tek pripremile za Novu godinu...'

Kraj godine za Severinu donosi pregršt uzbuđenja, a njezina posljednja objava na Instagramu samo je potvrdila da ne namjerava usporiti. Uoči samog dočeka 2026. godine, pjevačica je s više od dva milijuna pratitelja podijelila seriju fotografija koje odišu glamurom i elegancijom, no istovremeno je ostavila prostora za nagađanja i nestrpljivo iščekivanje onoga što tek slijedi u najluđoj noći.

U središtu objave nalazi se Severina u spektakularnoj crnoj haljini koja savršeno spaja sofisticiranost s dozom odvažnosti. Riječ je o kreaciji renomirane hrvatske dizajnerice Matije Vuice, čije su haljine postale sinonim za glamur na crvenom tepihu. Asimetrična haljina izrađena je od prozirne crne čipke i posuta svjetlucavim aplikacijama koje stvaraju dojam zvjezdanog neba. Dok je jedan dio tijela decentno prekriven, drugi otkriva kožu kroz prozirni materijal, stvarajući igru skrivenog i otkrivenog.

Cjelokupan styling, za koji je bila zadužena Katija Šimundić, upotpunjen je upečatljivim crvenim sandalama s visokom potpeticom, koje su razbile monokromiju i unijele dašak holivudskog glamura. Fotografije prikazuju pjevačicu u elegantnom interijeru pokraj crnog klavira, stvarajući atmosferu intimnog, ali svečanog trenutka.

Foto: Instagram/Prosper Filipović

"Za Livno samo najljepša čipka... Hvala Matija Vuica", napisala je Severina, otkrivajući kako je ovo impresivno izdanje bilo namijenjeno za posebnu prigodu u tom bosanskohercegovačkom gradu. Ipak, najveću znatiželju probudila je njezina najava: "A tek da vidite kakve smo vam haljine spremile za Novu godinu...".

Objava je u kratkom roku prikupila desetke tisuća lajkova, a komentari su se nizali iz minute u minutu. Obožavatelji iz cijele regije, pa i šire, nisu štedjeli na komplimentima, nazivajući je "damom", "kraljicom stila" i "bezvremenskom ljepoticom".




