Naša popularna pjevačica Severina zablistala u čipki Matije Vuice i objavom na Instagramu zagolicala maštu najavom za Novu godinu
FOTO Severina i čipka dobitna su kombinacija! 'A što smo tek pripremile za Novu godinu...'
Kraj godine za Severinu donosi pregršt uzbuđenja, a njezina posljednja objava na Instagramu samo je potvrdila da ne namjerava usporiti. Uoči samog dočeka 2026. godine, pjevačica je s više od dva milijuna pratitelja podijelila seriju fotografija koje odišu glamurom i elegancijom, no istovremeno je ostavila prostora za nagađanja i nestrpljivo iščekivanje onoga što tek slijedi u najluđoj noći.
U središtu objave nalazi se Severina u spektakularnoj crnoj haljini koja savršeno spaja sofisticiranost s dozom odvažnosti. Riječ je o kreaciji renomirane hrvatske dizajnerice Matije Vuice, čije su haljine postale sinonim za glamur na crvenom tepihu. Asimetrična haljina izrađena je od prozirne crne čipke i posuta svjetlucavim aplikacijama koje stvaraju dojam zvjezdanog neba. Dok je jedan dio tijela decentno prekriven, drugi otkriva kožu kroz prozirni materijal, stvarajući igru skrivenog i otkrivenog.
Cjelokupan styling, za koji je bila zadužena Katija Šimundić, upotpunjen je upečatljivim crvenim sandalama s visokom potpeticom, koje su razbile monokromiju i unijele dašak holivudskog glamura. Fotografije prikazuju pjevačicu u elegantnom interijeru pokraj crnog klavira, stvarajući atmosferu intimnog, ali svečanog trenutka.
"Za Livno samo najljepša čipka... Hvala Matija Vuica", napisala je Severina, otkrivajući kako je ovo impresivno izdanje bilo namijenjeno za posebnu prigodu u tom bosanskohercegovačkom gradu. Ipak, najveću znatiželju probudila je njezina najava: "A tek da vidite kakve smo vam haljine spremile za Novu godinu...".
Objava je u kratkom roku prikupila desetke tisuća lajkova, a komentari su se nizali iz minute u minutu. Obožavatelji iz cijele regije, pa i šire, nisu štedjeli na komplimentima, nazivajući je "damom", "kraljicom stila" i "bezvremenskom ljepoticom".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+