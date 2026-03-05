FOTO Severina na humanitarnoj izložbi '178 – Lica solidarnosti' prošetala torbicu od 410 eura
Severina, Darko Rundek, Goran Bogdan, Zoran Šprajc i mnoga druga poznata lica našla su na 26 velikih crno-bijelih portreta na humanitarnoj izložbi '178 - Lica solidarnosti', koja je u četvrtak navečer otvorena u zagrebačkoj Tvornici kulture. Riječ je o projektu kojim se prikupljaju sredstva za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi o kojoj brine SOS Dječje selo Hrvatska
Na otvorenje je stigla i Severina, koja je za ovu prigodu odjenula bijelu haljinu, a kombinaciju je upotpunila neobičnom torbicom u obliku gljive američke modne kuće Staud, vrijednom oko 410 eura. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL