FOTO Severina na premijeri 'prošetala' torbicu od 2.800€

Već na prvi pogled bilo je jasno tko se izdvojio u utorak navečer na zagrebačkoj premijeri filma 'Svadba' redatelja Igora Šeregija. Pogledi su se, gotovo instinktivno, zaustavili na Severini. Privukla ih je skupocjena smeđa torbica Bottega Veneta, vrijedna 2.800 eura, koju je uparila s tamnim kožnim kaputom i salonkama.

Nije tajna da Severina voli luksuzne torbice. Pjevačica godinama gradi pažljivo odabranu zbirku dizajnerskih komada, a njezina se vrijednost procjenjuje na iznos dovoljan za stan u Zagrebu.

Zagreb: Premijera filma Svadba redatelja Igora Šeregija | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U kolekciji se ističu Hermès Birkin modeli, čije se cijene najčešće kreću od 20.000 eura naviše, a s godinama im vrijednost samo raste. Uz Birkinice, Severina je vjerna i francuskim klasicima poput Lady Dior torbice, čija se cijena kreće oko 5.000 eura, te Chanela, čiji se kultni modeli danas rijetko nalaze ispod 8.000 eura.

Foto: Instagram

Istovremeno prati i aktualne trendove, pa se u njezinoj kolekciji nalaze i 'it' modeli kuća Louis Vuitton, poput Capucines torbice vrijedne više od 4.000 eura, kao i komadi brendova Bottega Veneta i Gabriela Hearst, čije se torbice u pravilu kreću između 2.000 i 3.500 eura.