FOTO Severinin skupi ormar: Obožava haljine, a "paprene" torbice postale su njezin potpis

Severina osim glazbom i privatnim životom već dugo pažnju privlači i modnim odabirom. Naša poznata pjevačica poznata je po kolekciji skupocjenih torbica, a nerijetko na događanja dolazi u dizajnerskoj odjeći. Kroz galeriju smo se prisjetili zanimljivih komada njezine odjeće.
Haljine su glavni adut Severinina ormara, a ima pozamašnu kolekciju. Plava haljina asimetričnog kroja s potpisom Dries Van Notena košta oko 3700 eura.
Lady Dior torbica naša pjevačica ima nekoliko, a cijena ovih torbica kreće se oko 5000 eura.
U Severininoj kolekciji našla se i skupocjena crna Birkin torba. Procjenjuje se da joj je vrijednost između 5 i 10 tisuća eura.
Elegantna odijela Severini savršeno pristaju, a u ormaru ih ima raznih boja i dizajnera.
Prije nekoliko godina je s bivšim suprugom posjetila stadion Santiago Bernabeu, no mnogima je za oko zapela njezina torbica Rockstud marke Valentino.
Dolce&Gabbana midi suknju Severina je nosila tijekom putovanja na Siciliju u rujnu ove godine.
Pjevačica ima i zavidnu kolekciju cipela, a bijele sandale s nojevim perjem s potpisom poljske dizajnerice Magde Butrym podijelile su njezine obožavatelje.
Upečatljive cipele kombinirala je s torbicom brenda The Row u bordo boji. Na službenoj stranici brenda cijena torbice se kretala oko 4200 eura.
