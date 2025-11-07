Obavijesti

Galerija

Komentari 3
ŽENA SA STILOM

FOTO Severinin skupi ormar: Obožava haljine, a "paprene" torbice postale su njezin potpis

Severina osim glazbom i privatnim životom već dugo pažnju privlači i modnim odabirom. Naša poznata pjevačica poznata je po kolekciji skupocjenih torbica, a nerijetko na događanja dolazi u dizajnerskoj odjeći. Kroz galeriju smo se prisjetili zanimljivih komada njezine odjeće.
FOTO Severinin skupi ormar: Obožava haljine, a "paprene" torbice postale su njezin potpis
Haljine su glavni adut Severinina ormara, a ima pozamašnu kolekciju. Plava haljina asimetričnog kroja s potpisom Dries Van Notena košta oko 3700 eura. | Foto: Severina/Instagram
1/23
Haljine su glavni adut Severinina ormara, a ima pozamašnu kolekciju. Plava haljina asimetričnog kroja s potpisom Dries Van Notena košta oko 3700 eura. | Foto: Severina/Instagram
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025