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IZGUBILI KILE I PRONAŠLI LJUBAV

FOTO Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali su roditelji, a ovako su se mijenjali od showa

Kada su se prijavili za 'Život na vagi', vjerojatno nisu ni slutili da će u showu pronaći ljubav. Silvija Temšić je u sedmu sezonu ušla sa 129 kilograma, a tijekom sudjelovanja uspjela je skinuti čak 57 kg. Osim toga, tamo je upoznala drugog kandidata, Mislava Vlašića, koji je imao 213 kg, a koji je kasnije postao njen suprug. Par je sada dobio malenu djevojčicu.
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FOTO Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali su roditelji, a ovako su se mijenjali od showa
Silvija i Mislav u show su ušli s istim ciljem, riješiti se suvišnih kilograma i okrenuti život u drugom smjeru. Tamo su se i zbližili. | Foto: RTL
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Silvija i Mislav u show su ušli s istim ciljem, riješiti se suvišnih kilograma i okrenuti život u drugom smjeru. Tamo su se i zbližili. | Foto: RTL
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