FOTO Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali su roditelji, a ovako su se mijenjali od showa

Kada su se prijavili za 'Život na vagi', vjerojatno nisu ni slutili da će u showu pronaći ljubav. Silvija Temšić je u sedmu sezonu ušla sa 129 kilograma, a tijekom sudjelovanja uspjela je skinuti čak 57 kg. Osim toga, tamo je upoznala drugog kandidata, Mislava Vlašića, koji je imao 213 kg, a koji je kasnije postao njen suprug. Par je sada dobio malenu djevojčicu.
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Silvija i Mislav u show su ušli s istim ciljem, riješiti se suvišnih kilograma i okrenuti život u drugom smjeru. Tamo su se i zbližili.
| Foto: RTL
Silvija i Mislav u show su ušli s istim ciljem, riješiti se suvišnih kilograma i okrenuti život u drugom smjeru. Tamo su se i zbližili. |
Foto: RTL
Silvija i Mislav u show su ušli s istim ciljem, riješiti se suvišnih kilograma i okrenuti život u drugom smjeru. Tamo su se i zbližili.
| Foto: RTL
U najtežim trenucima bili su podrška jedno drugome, a s vremenom je taj odnos prerastao u vezu.
| Foto: RTL
Veza se nije raspala nakon showa, nego je tad zapravo počela.
| Foto: RTL
Tijekom showa Mislav je krenuo s 213,5 kilograma i do finala izgubio 88,9 kilograma.
| Foto: RTL/Screenshot
Silvija je skinula 44 posto svoje tjelesne mase.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Zaruke su došle u srpnju 2024., točno na prvu godišnjicu veze.
| Foto: RTL
Mislav je Silviju zaprosio u Lipi, mjestu gdje su se prvi put upoznali na snimanju showa.
| Foto: RTL
Vjenčali su se 27. rujna prošle godine u Sesvetama, pred više od dvjesto uzvanika.
| Foto: RTL
- Dan je protekao idealno, ni prevruće ni prehladno, s malo sunca, oblaka, taman za nas. Uvježbavali smo ples nekoliko sati i sve je prošlo glatko. Ako nešto i nije, nitko to nije primijetio osim nas - otkrila je Silvija nakon vjenčanja za RTL.hr.
| Foto: RTL
U veljači su otkrili da čekaju bebu.
| Foto: Instagram
Tijekom mjeseci nestrpljenje je raslo, a sada je čekanju došao kraj.
| Foto: instagram
Malena Antonela na svijet je došla 30. lipnja, a sretni roditelji tu su vijest podijelili na svom Instagramu.
| Foto: instagram
"Mama nije mogla dobiti bolji poklon za rođendan nego dolazak kući sa svojom princezom! Hvala tati na neizmjernoj podršci kroz cijeli ovaj period!", napisala je Silvija uz objavu.
| Foto: instagram
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto Privatni album/
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto RTL
Foto Instagram
Foto Instagram