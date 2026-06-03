FOTO Sjećate li se Nuše? Borila se za srce 'Savršenog' Karla, a sad ide u 'Farmu': Ljubili smo se

Gledatelji u Hrvatskoj upoznali su je kao britku, vrckavu i nepredvidivu kandidatkinju posljednje sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za naklonost Karla Godeca. Iako nije osvojila njegovo srce, Nuša Šebjanič svojim je snažnim stavovima, brutalnom iskrenošću i spremnošću da pod svaku cijenu dođe do cilja ostavila neizbrisiv trag. Sad se vraća pred kamere u 12. sezoni reality showa 'Farma Slovenija', koju će gledatelji od 8. lipnja moći pratiti na platformi Voyo.
Foto Instagram
Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon showa otkrila je i da su se ona i Karlo ljubili izvan kamera, tijekom jednog od spojeva.
| Foto: RTL
- To sam čak rekla i u izjavama kasnije. Imala sam s njim solo spoj. Svatko je sa svojim kombijem došao pred vilu. Dok smo čekali da se sve postavi, on je jednostavno došao kod mene u kombi i onda se dogodio poljubac - rekla je u podcastu slovenskog YouTubera Pere Martića.
| Foto: rtl
Unatoč ukradenim poljupcima, Karlo je Nuši presudio u polufinalu. 'Gospodin Savršeni' tad je otvoreno priznao da mu intuicija govori kako Nuša nije iskrena, što je u konačnici presudilo njezinu ispadanju iz utrke za njegovo srce.
| Foto: rtl
Nuši ovo neće biti prvi susret sa životom na selu jer je sudjelovala i u prethodnoj sezoni slovenskog realityja.
| Foto: rtl
- Kad sam se ponovno prijavljivala, nisam imala nikakav poseban cilj, samo sam željela opet sve doživjeti. Moj prvi dolazak u show bio je više zbog medijske pažnje, no nakon toga sam vidjela da je to stvarno super iskustvo i željela sam ga ponoviti - kaže Nuša i priznaje kako se prije prijave na 'Farmu' nikad nije susrela sa seoskim poslovima.
| Foto: rtl
S dozom iskustva, ovaj će se put, otkriva, truditi još više uživati, stvarati uspomene i zaigrati ovu napetu igru.
| Foto: rtl
Nuša smatra da je njezina najveća prednost u odnosu na ostale kandidate njezina mladost, ljepota, osjećaj za igru i sposobnost prilagodbe na različite uvjete. No, kako naglašava, neće dopustiti da je itko iskorištava nego će se u svakoj situaciji zauzeti za sebe.
| Foto: RTL
- Pokazat ću još više temperamenta. Borit ću se kako bih dokazala da sam u pravu, ali borit ću se i za meni drage ljude. Kandidate koji me ne budu poštovali – poslat ću u arenu - najavljuje.
| Foto: rtl
Foto Tik Tok
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto Tik Tok
Foto Tik Tok
Foto Tik Tok
Foto rtl
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram