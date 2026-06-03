FOTO Sjećate li se Nuše? Borila se za srce 'Savršenog' Karla, a sad ide u 'Farmu': Ljubili smo se

- Kad sam se ponovno prijavljivala, nisam imala nikakav poseban cilj, samo sam željela opet sve doživjeti. Moj prvi dolazak u show bio je više zbog medijske pažnje, no nakon toga sam vidjela da je to stvarno super iskustvo i željela sam ga ponoviti - kaže Nuša i priznaje kako se prije prijave na 'Farmu' nikad nije susrela sa seoskim poslovima. | Foto: rtl