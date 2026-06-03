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BIVŠA KANDIDATKINJA

FOTO Sjećate li se Nuše? Borila se za srce 'Savršenog' Karla, a sad ide u 'Farmu': Ljubili smo se

Gledatelji u Hrvatskoj upoznali su je kao britku, vrckavu i nepredvidivu kandidatkinju posljednje sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za naklonost Karla Godeca. Iako nije osvojila njegovo srce, Nuša Šebjanič svojim je snažnim stavovima, brutalnom iskrenošću i spremnošću da pod svaku cijenu dođe do cilja ostavila neizbrisiv trag. Sad se vraća pred kamere u 12. sezoni reality showa 'Farma Slovenija', koju će gledatelji od 8. lipnja moći pratiti na platformi Voyo.
FOTO Sjećate li se Nuše? Borila se za srce 'Savršenog' Karla, a sad ide u 'Farmu': Ljubili smo se
Foto Instagram
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Foto: Instagram
Komentari 6

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