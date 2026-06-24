FOTO Sjećate li se Ornele iz 'Big Brothera'? Sada živi u Americi, a evo kako izgleda danas

Bila je jedna od favorita pete sezone Big Brothera 2008. godine, a stigla je do finala. Kasnije se udala i preselila u SAD, gdje je nastavila graditi karijeru. Sada ne propušta utakmice Vatrenih, a posljednju je gledala s Frankom Batelić
Ornela je 2008. sudjelovala u hrvatskom 'Big Brotheru', koji se snimao u Tajlandu. Javno je otkrila da je izvanbračna kći Ive Amulića, što je pjevač demantirao.
| Foto: RTL
Ornela je 2008. sudjelovala u hrvatskom 'Big Brotheru', koji se snimao u Tajlandu. Javno je otkrila da je izvanbračna kći Ive Amulića, što je pjevač demantirao. |
Foto: RTL
Ornela je 2008. sudjelovala u hrvatskom 'Big Brotheru', koji se snimao u Tajlandu. Javno je otkrila da je izvanbračna kći Ive Amulića, što je pjevač demantirao.
| Foto: RTL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Njezina majka Julijana Bešker javno je priznala da je Amulić njezin otac, a Ornela se nakon toga odselila iz Splita te izgradila novi život u Americi.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Tijekom boravka u kući istaknula se temperamentom i iskrenošću, zbog čega je brzo stekla popularnost među gledateljima. Ornela je bila jedan od favorita, a došla je čak do finala.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Nakon završetka showa, Ornela se udala za Amerikanca Josepha Marcha.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Preselila se u SAD, gdje je nastavili graditi svoju karijeru.
| Foto: Instagram/Facebook
Ornela se sada pohvalila fotkom s tribina u Torontu gdje je gledala utakmicu Hrvatske protiv Paname, a s njom je bila i pjevačica Franka Batelić.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Osim utakmica, Ornela rado odlazi i na ekskluzivne događaje. Tako je lani bila na prestižnom Vanity Fair Oscar partyju.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Na crvenom tepihu nosila je elegantno crno odijelo sa srebrnim detaljima i pozirala s kanadskom skladateljicom Lesley Barber.
| Foto: Aude Guerrucci
Ornela je sreću našla u filmskoj industriji, a pohvalila se i da je upoznala glumicu Sharon Stone.
| Foto: Aude Guerrucci
Upoznala je Ornela i milijardera Elona Muska pa se pohvalila i fotografijom.
| Foto: Instagram/Facebook
Počela je raditi u televizijskoj i filmskoj produkciji. Zahvaljujući brojnim kontaktima radila je na raznim projektima.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ubrzo se probila na američku javnu scenu.
| Foto: Marko Lukunić/Pixsell
Gostovala je u showu Jimmyja Kimmela.
| Foto: Screenshot Youtube
Viđali su je i u društvu s poznatim svjetskim zvijezdama. Fotke s njima rado dijeli na svojim društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Facebook
Foto Instagram/Facebook
Foto Instagram/Facebook
Foto Instagram/Facebook
O njezinom privatnom životu ne zna se puno. Rijetko se pojavljuje u medijima.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Prije dvije godine bila je na Severininom rođendanu.
| Foto: Instagram/Facebook
Trenutno vodi galeriju za umjetnine 'Allouche' u Los Angelesu.
| Foto: Instagram/Facebook
Prije nekoliko godina svoju prvu izložbu pod nazivom 'Shedding' u njezinoj galeriji predstavila je Sharon Stone.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Nino Strmotic/PIXSELL
Foto Nino Strmotic/PIXSELL
Foto Nino Strmotic/PIXSELL
Foto Nino Strmotic/PIXSELL
Foto Nino Strmotic/PIXSELL
Foto Nino Strmotic/PIXSELL
Foto Nino Strmotic/PIXSELL
Foto Nino Strmotic/PIXSELL
Foto Nino Strmotic/PIXSELL