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BILA U PETOJ SEZONI

FOTO Sjećate li se Ornele iz 'Big Brothera'? Sada živi u Americi, a evo kako izgleda danas

Bila je jedna od favorita pete sezone Big Brothera 2008. godine, a stigla je do finala. Kasnije se udala i preselila u SAD, gdje je nastavila graditi karijeru. Sada ne propušta utakmice Vatrenih, a posljednju je gledala s Frankom Batelić
FOTO Sjećate li se Ornele iz 'Big Brothera'? Sada živi u Americi, a evo kako izgleda danas
Ornela je 2008. sudjelovala u hrvatskom 'Big Brotheru', koji se snimao u Tajlandu. Javno je otkrila da je izvanbračna kći Ive Amulića, što je pjevač demantirao. | Foto: RTL
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Ornela je 2008. sudjelovala u hrvatskom 'Big Brotheru', koji se snimao u Tajlandu. Javno je otkrila da je izvanbračna kći Ive Amulića, što je pjevač demantirao. | Foto: RTL
Komentari 3

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