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ATRAKTIVNA PLAVUŠA

Tko je djevojka koju je Gvardiol ljubio i grlio nakon utakmice?

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 8 min
Tko je djevojka koju je Gvardiol ljubio i grlio nakon utakmice?
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SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Proslavljeni hrvatski nogometaš u vezi je sa studenticom Lu Mastrović. Ona ga je bodrila s tribina, a pobjedu su proslavili zagrljajima i poljupcem

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Hrvatska je pobijedila Panamu rezultatom 1:0, a naše nogometaše su na tribinama bodrili njihovi najmiliji. Među njima je bila i Lu Mastrović, djevojka Joška Gvardiola, koja je bila u društvu njegove obitelji. Nakon završetka utakmice, Gvardiol je potrčao k njom te je izljubio i izgrlio kako bi proslavili pobjedu. 

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

On zadnjih nekoliko godina slovi kao jedan od glavnih obrambenih igrača Manchester Cityja i Hrvatske nogometne reprezentacije, a glavno pitanje o njegovom privatnom životu bilo je - tko je zarobio njegovo srce. Odgovor smo dobili na sam Badnjak prošle godine, kad su se pojavile fotografije Joška i samozatajne plavuše u centru Zagreba.

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Foto: Čitatelj 24sata

Ubrzo se doznalo kako je riječ o Lu Mastrović te da su ona i Joško u vezi već nekoliko mjeseci, a javnost do danas nije prestala s pitanjima o djevojci koja je zarobila srce našeg 'vatrenog'. Lu Mastrović ima 20 godina te je 2024. godine završila privatnu srednju školu, Humanističku gimnaziju, nakon koje je upisala Veterinarski fakultet u Zagrebu. 

Foto: TikTok

Lu je i sama bila sportašica pa je tako kao mala trenirala taekwondo i skijanje, ali se kasnije odlučila posvetiti samo skijanju. Trenirala je s danas uspješnom hrvatskom skijašicom Zrinkom Ljutić, a na stranici FIS-a možemo vidjeti njene rezultate. Lu danas, kad joj to fakultetske obaveze dopuštaju, radi i kao instruktorica skijanja pa tako ne čudi da se savršeno uklapa u sportski život koji vodi Joško Gvardiol.

LU VOLI I SKIJANJE... FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...
FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...

- Lu je oduvijek bila društvena djevojčica, otvorena, srdačna i puna života. Sportski je tip, a skijanje joj je velika ljubav. Dolazi iz fine obitelji, a to vam mogu reći jer jako dobro poznajem cijelu njezinu obitelj i Lu od njezinog rođenja. Zbilja su krasni i normalni ljudi - rekao je izvor ranije za Teleskop.

Kako prenosi Teleskop, Lu je posebno povezana sa svojom bakom i djedom  koji su obilježili njeno djetinjstvo, a ljeta provodi u obiteljskoj kući u Kraljevici. 

Foto: Instagram
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Na dan utakmice osvanule nove fotografije Gvardiolove cure!
SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice
SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Unatoč svjetskoj slavi, Joško Gvardiol svoj privatni život uspijeva sakriti od javnosti, stoga se par ne može vidjeti često zajedno, no fotografije s utakmice Hrvatske protiv Paname dokazuju da ljubav mladog para cvijeta. 

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