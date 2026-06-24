Tko je djevojka koju je Gvardiol ljubio i grlio nakon utakmice?

Hrvatska je pobijedila Panamu rezultatom 1:0, a naše nogometaše su na tribinama bodrili njihovi najmiliji. Među njima je bila i Lu Mastrović, djevojka Joška Gvardiola, koja je bila u društvu njegove obitelji. Nakon završetka utakmice, Gvardiol je potrčao k njom te je izljubio i izgrlio kako bi proslavili pobjedu.

On zadnjih nekoliko godina slovi kao jedan od glavnih obrambenih igrača Manchester Cityja i Hrvatske nogometne reprezentacije, a glavno pitanje o njegovom privatnom životu bilo je - tko je zarobio njegovo srce. Odgovor smo dobili na sam Badnjak prošle godine, kad su se pojavile fotografije Joška i samozatajne plavuše u centru Zagreba.

Ubrzo se doznalo kako je riječ o Lu Mastrović te da su ona i Joško u vezi već nekoliko mjeseci, a javnost do danas nije prestala s pitanjima o djevojci koja je zarobila srce našeg 'vatrenog'. Lu Mastrović ima 20 godina te je 2024. godine završila privatnu srednju školu, Humanističku gimnaziju, nakon koje je upisala Veterinarski fakultet u Zagrebu.

Foto: TikTok

Lu je i sama bila sportašica pa je tako kao mala trenirala taekwondo i skijanje, ali se kasnije odlučila posvetiti samo skijanju. Trenirala je s danas uspješnom hrvatskom skijašicom Zrinkom Ljutić, a na stranici FIS-a možemo vidjeti njene rezultate. Lu danas, kad joj to fakultetske obaveze dopuštaju, radi i kao instruktorica skijanja pa tako ne čudi da se savršeno uklapa u sportski život koji vodi Joško Gvardiol.

- Lu je oduvijek bila društvena djevojčica, otvorena, srdačna i puna života. Sportski je tip, a skijanje joj je velika ljubav. Dolazi iz fine obitelji, a to vam mogu reći jer jako dobro poznajem cijelu njezinu obitelj i Lu od njezinog rođenja. Zbilja su krasni i normalni ljudi - rekao je izvor ranije za Teleskop.

Kako prenosi Teleskop, Lu je posebno povezana sa svojom bakom i djedom koji su obilježili njeno djetinjstvo, a ljeta provodi u obiteljskoj kući u Kraljevici.

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SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Unatoč svjetskoj slavi, Joško Gvardiol svoj privatni život uspijeva sakriti od javnosti, stoga se par ne može vidjeti često zajedno, no fotografije s utakmice Hrvatske protiv Paname dokazuju da ljubav mladog para cvijeta.