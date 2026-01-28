FOTO Sjećate se Alex iz Moderne obitelji? S 18 je smanjila grudi, pogledajte kako danas izgleda

Američka glumica Ariel Winter proslavila se ulogom štreberice u seriji "Moderna obitelj", a danas slavi 28. rođendan. Pred kamerama je odmalena, a prvi film je snimila sa samo sedam godina. Pojavila se u nekoliko naslova te su ju mediji proganjali zbog promjena kroz koje je prolazila. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Ariel Winter je svoj prvi angažman na televiziji imala sa četiri godine kada je glumila u reklami za brend 'Cool Whip', vrsta šlaga. Pojavljivala se u nekim manjim ulogama u par serija i dala je glas u Disneyjevom animiranom filmu 'Phineas and Ferb' prije nego je 2009. dobila ulogu kao Alex Dunphy u seriji 'Moderna obitelj'.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Ariel Winter je svoj prvi angažman na televiziji imala sa četiri godine kada je glumila u reklami za brend 'Cool Whip', vrsta šlaga. Pojavljivala se u nekim manjim ulogama u par serija i dala je glas u Disneyjevom animiranom filmu 'Phineas and Ferb' prije nego je 2009. dobila ulogu kao Alex Dunphy u seriji 'Moderna obitelj'.
|
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Ariel Winter je svoj prvi angažman na televiziji imala sa četiri godine kada je glumila u reklami za brend 'Cool Whip', vrsta šlaga. Pojavljivala se u nekim manjim ulogama u par serija i dala je glas u Disneyjevom animiranom filmu 'Phineas and Ferb' prije nego je 2009. dobila ulogu kao Alex Dunphy u seriji 'Moderna obitelj'.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Winter se već sa 14 godina našla na naslovnicama mnogih portala kada joj je starija sestra, Shanelle Workman, postala službena skrbnica. Naime, Ariel je optužila svoju majku, Crystal Workman, za psihičko i fizičko zlostavljanje. U jednom intervjuu je priznala da se često osjećala pretjerano seksualiziranom zbog majčinih postupaka.
| Foto: Imdb
U svibnju 2014. sud je skrbništvo nad glumicom dodijelio njenoj starijoj sestri kod koje je već živjela, a njenoj majci je trajno oduzeto skrbništvo nad njom.
| Foto: Screenhoot/Daily Mail
Dok je u seriji 'Moderna obitelj' glumila samopouzdanu štrebericu, u stvarnom životu se suočavala s ružnim komentarima na račun svog izgleda. Zbog toga je odlučila potražiti pomoć na psihoterapiji i neko vrijeme je bila na antidepresivima.
| Foto: Profimedia
Kada je imala 18 godina odlučila je operirati grudi kako bi ih smanjila s veličine F na D. Nakon operacije glumica je rekla da se osjeća kao nova osoba.
| Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Kako je poraslo njezino samopouzdanje, glumica je na Instagramu često objavljivala fotografije u oskudnim outfitima. U razdoblju kada su joj gledatelji upućivali bezobrazne komentare da je 'debela i ružna', kolegice iz serije Sofia Vergara i Julie Bowen pomogle su joj da se nosi s negativnim komentarima.
| Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Mlada glumica na društvenim mrežama sada često poručuje djevojkama da su lijepe i da se moraju osjećati dobro u svojoj koži, ali i naglašava održavanje mentalne higijene odlaskom kod psihoterapeuta.
| Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Ariel je bila tri godine u vezi s kanadskim glumcem Levijem Meadenom, ali 2016. su prekinuli, a njezini prijatelji su tvrdili da je ipak bila prevelika razlika u godinama između para i više nisu mogli funkcionirati zajedno.
| Foto: Instagram/Ariel Winter
Od 2020. godine je u vezi s glumcem Lukeom Benwardom. Nakon dvije godine veze, iz Kalifornije su se preselili u Nashville, a često objavljuju fotke sa psima koje udomljavaju. Oboje su veliki aktivisti zaštite životinja.
| Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala slavna glumica.
| Foto: Instagram/Ariel Winter
Foto Instagram/Ariel Winter
Foto Instagram/Ariel Winter
Foto Instagram/Ariel Winter
Foto Instagram/Ariel Winter
Foto Instagram/
Foto Ariel Winter/Instagram
Foto Ariel Winter/Instagram
Foto Ariel Winter/Instagram
Foto Ariel Winter/Instagram
Foto Ariel Winter/Instagram
Foto Dennis Van Tine/Geisler-Fotopress
Foto LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Foto Hutchins Photo / ipa-agency.net/
Foto John Nacion/starmaxinc.com
Foto AJM/PRESS ASSOCIATION
Foto O'Connor/AFF-USA.com
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Foto O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Foto O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Foto O'Connor/PRESS ASSOCIATION