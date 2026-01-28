Obavijesti

SLAVI 28. ROĐENDAN

FOTO Sjećate se Alex iz Moderne obitelji? S 18 je smanjila grudi, pogledajte kako danas izgleda

Američka glumica Ariel Winter proslavila se ulogom štreberice u seriji "Moderna obitelj", a danas slavi 28. rođendan. Pred kamerama je odmalena, a prvi film je snimila sa samo sedam godina. Pojavila se u nekoliko naslova te su ju mediji proganjali zbog promjena kroz koje je prolazila. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Ariel Winter je svoj prvi angažman na televiziji imala sa četiri godine kada je glumila u reklami za brend 'Cool Whip', vrsta šlaga. Pojavljivala se u nekim manjim ulogama u par serija i dala je glas u Disneyjevom animiranom filmu 'Phineas and Ferb' prije nego je 2009. dobila ulogu kao Alex Dunphy u seriji 'Moderna obitelj'. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Ariel Winter je svoj prvi angažman na televiziji imala sa četiri godine kada je glumila u reklami za brend 'Cool Whip', vrsta šlaga. Pojavljivala se u nekim manjim ulogama u par serija i dala je glas u Disneyjevom animiranom filmu 'Phineas and Ferb' prije nego je 2009. dobila ulogu kao Alex Dunphy u seriji 'Moderna obitelj'. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
