FOTO Sjećate se Alex iz Moderne obitelji? S 18 je smanjila grudi, pogledajte kako danas izgleda

Kako je poraslo njezino samopouzdanje, glumica je na Instagramu često objavljivala fotografije u oskudnim outfitima. U razdoblju kada su joj gledatelji upućivali bezobrazne komentare da je 'debela i ružna', kolegice iz serije Sofia Vergara i Julie Bowen pomogle su joj da se nosi s negativnim komentarima. | Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW