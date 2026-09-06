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ZAVODILA MILOŠA

FOTO Sjećate se Barbare iz 'Savršenog'? Sada je pokazala kako izgleda u mini badiću

Barbara Mandarić došla je do samog finala četvrte sezone 'Gospodina Savršenog', no Miloš je na kraju nije odabrao. Iako nije našla ljubav, nastavila je uživati slobodna, pogotovo tijekom ljeta kada njena vitka figura dolazi do izražaja.
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FOTO Sjećate se Barbare iz 'Savršenog'? Sada je pokazala kako izgleda u mini badiću
Mlada Slavonka privukla je pažnju svojim atraktivnim izgledom u showu 'Gospodin Savršeni'. | Foto: instagram
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Mlada Slavonka privukla je pažnju svojim atraktivnim izgledom u showu 'Gospodin Savršeni'. | Foto: instagram
Komentari 8

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