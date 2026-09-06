FOTO Sjećate se Barbare iz 'Savršenog'? Sada je pokazala kako izgleda u mini badiću

Barbara Mandarić došla je do samog finala četvrte sezone 'Gospodina Savršenog', no Miloš je na kraju nije odabrao. Iako nije našla ljubav, nastavila je uživati slobodna, pogotovo tijekom ljeta kada njena vitka figura dolazi do izražaja.
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Mlada Slavonka privukla je pažnju svojim atraktivnim izgledom u showu 'Gospodin Savršeni'.
| Foto: instagram
Mlada Slavonka privukla je pažnju svojim atraktivnim izgledom u showu 'Gospodin Savršeni'. |
Foto: instagram
Mlada Slavonka privukla je pažnju svojim atraktivnim izgledom u showu 'Gospodin Savršeni'.
| Foto: instagram
Barbara se u showu opredijelila za Beograđanina Miloša Mićovića.
| Foto: instagram
U intervjuu za net.hr Barbara je rekla da je ulaskom u show bila dosta povučenija i tiša nego što je u stvarnom životu.
| Foto: instagram
- Muškarac dovoljno hrabar da bi me oborio s nogu mora imati osobine kao što su inteligencija, odgovornost i duhovitost - rekla je Barbara kakav bi trebao biti njezin 'Gospodin Savršeni'.
| Foto: instagram
Spomenula je da su joj kod muškarca jako važni i maniri te da se s njim mora osjećati kao princeza.
| Foto: instagram
Sada Barbara uživa u ljetu, a na Instagramu redovito dijeli svoje seksi fotke.
| Foto: instagram
Sada se često druži s kolegicom iz showa Laurom Prgomet, ali i s Nevenom Ciganovićem.
| Foto: instagram
Nedavno su svi skupa bili u Grčkoj na odmoru.
| Foto: instagram
Trojac je krajem lipnja jednu od večeri proveo u Lío Mykonosu, noćnom klubu poznatom po programu namijenjenom isključivo punoljetnoj publici.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram