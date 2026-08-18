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FOTO Sjećate se 'Djevojke po imenu Feriha'? Pogledajte kako danas izgleda glavna glumica

Ljubavna priča Ferihe i Emira svojedobno je prikovala milijune gledatelja uz male ekrane, a Hazal Kaya zahvaljujući toj ulozi postala je jedno od najprepoznatljivijih lica turskih serija
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FOTO Sjećate se 'Djevojke po imenu Feriha'? Pogledajte kako danas izgleda glavna glumica
Jedna od najpopularnijih i najplaćenijih turskih zvijezda Hazal Kaya, koja je gledatelje u našoj zemlji osvojila ulogom u seriji "Djevojka imena Feriha", godinama je nizala poslovne uspjehe. Rođena je 1990. godine u Gaziantepu u Turskoj. | Foto: NOVA TV
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Jedna od najpopularnijih i najplaćenijih turskih zvijezda Hazal Kaya, koja je gledatelje u našoj zemlji osvojila ulogom u seriji "Djevojka imena Feriha", godinama je nizala poslovne uspjehe. Rođena je 1990. godine u Gaziantepu u Turskoj. | Foto: NOVA TV
Komentari 0

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