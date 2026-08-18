FOTO Sjećate se 'Djevojke po imenu Feriha'? Pogledajte kako danas izgleda glavna glumica

Ljubavna priča Ferihe i Emira svojedobno je prikovala milijune gledatelja uz male ekrane, a Hazal Kaya zahvaljujući toj ulozi postala je jedno od najprepoznatljivijih lica turskih serija
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Jedna od najpopularnijih i najplaćenijih turskih zvijezda Hazal Kaya, koja je gledatelje u našoj zemlji osvojila ulogom u seriji "Djevojka imena Feriha", godinama je nizala poslovne uspjehe. Rođena je 1990. godine u Gaziantepu u Turskoj.
| Foto: NOVA TV
Jedna od najpopularnijih i najplaćenijih turskih zvijezda Hazal Kaya, koja je gledatelje u našoj zemlji osvojila ulogom u seriji "Djevojka imena Feriha", godinama je nizala poslovne uspjehe. Rođena je 1990. godine u Gaziantepu u Turskoj.
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Foto: NOVA TV
Jedna od najpopularnijih i najplaćenijih turskih zvijezda Hazal Kaya, koja je gledatelje u našoj zemlji osvojila ulogom u seriji "Djevojka imena Feriha", godinama je nizala poslovne uspjehe. Rođena je 1990. godine u Gaziantepu u Turskoj.
| Foto: NOVA TV
Foto NOVA TV
Prije šest godina na svijet je donijela sina Fikreta Alija, kojeg smatra svojim najvećim uspjehom. Otkako je u njezin i život supruga Alija Ataya stigla beba, glumica se posvetila obiteljskom životu i uzela pauzu od snimanja.
| Foto: NOVA TV
Prije tri godine po drugi put se ostvarila u ulozi majke, a na svijet je donijela djevojčicu. Ovako danas izgleda.
| Foto: Instagram
Nerijetko mijenja boju kose iz tamnijeg u svijetlije, ali i dalje
| Foto: Instagram
Nerijetko mijenja boju kose iz tamnije u svjetliju i obrnuto, ali i dalje njeguje prepoznatljiv izgled kojim je prije više od desetljeća osvojila gledatelje.
| Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Hazal se proslavila upravo ulogom Ferihe Yılmaz u istoimenoj seriji, koja je osvojila gledatelje diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj.
| Foto: NOVA TV
Serija prati Ferihe, pametnu djevojku iz skromne obitelji koja zahvaljujući stipendiji upisuje prestižni privatni fakultet. Ondje se pred novim društvom predstavlja kao djevojka iz bogate i ugledne obitelji, skrivajući istinu o svom životu.
| Foto: Instagram
Na fakultetu upoznaje zgodnog i popularnog Emira Sarrafoğlua, bogatog mladića koji se u nju zaljubljuje. Feriha se također zaljubljuje u njega, no strah da će je Emir ostaviti ako sazna istinu tjera je da sve dublje tone u vlastite laži.
| Foto: NOVA TV
Foto Instagram
Ljubavna priča Ferihe i Emira 2011. je prikovala milijune gledatelja uz male ekrane, a Hazal Kaya zahvaljujući toj ulozi postala je jedno od najprepoznatljivijih lica turskih serija.
| Foto: NOVA TV
Danas je glumica daleko od one mlade Ferihe koju pamtimo s televizijskih ekrana. I dalje se povremeno pojavljuje u novim projektima, no velik dio njezina života posljednjih godina zauzimaju suprug i njihovo dvoje djece.
| Foto: Instagram
Foto NOVA TV
Na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz privatnog života, a njezine objave pokazuju koliko se promijenila od vremena kada je kao Feriha osvojila srca gledatelja.
| Foto: Instagram
Foto NOVA TV
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto NOVA TV
Foto Instagram
Foto NOVA TV
Foto Instagram
Foto Instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: NOVA TV