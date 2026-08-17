Objavljeni novi detalji o smrti glumice Hayden Panettiere

Glumica Hayden Panettiere preminula je u 36. godini života nakon što su je pronašli bez svijesti u domu u Južnoj Karolini. Njezini predstavnici potvrdili su "tragičan odlazak", a mrtvozornik je sada objavio prve rezultate obdukcije dok se istraga o uzroku smrti nastavlja. Njezina iznenadna smrt dogodila se samo tri godine nakon što je preminuo i njezin mlađi brat Jansen.

Mrtvozornik Mike Ellis potvrdio je da je obdukcija dovršena te da nisu otkriveni "nikakvi znakovi traume" koji bi upućivali na nasilnu smrt. Uzrok smrti Hayden Panettiere i dalje se vodi kao nerazjašnjen i čeka se na rezultate dodatnih toksikoloških i drugih ispitivanja. Prema Ellisovoj izjavi, glumicu su identificirali na mjestu događaja u nedjelju, gdje su je pronašli "bez svijesti u rezidenciji u kojoj je privremeno boravila".

"Obdukcijom nisu otkriveni znakovi traume koji bi doprinijeli smrti. Uzrok i način smrti ostaju nerazjašnjeni do daljnje istrage i završetka dodatnih studija. Ova istraga ostaje aktivna i u tijeku. Trenutno nisu dostupni daljnji detalji za objavu", stoji u priopćenju mrtvozornika koje prenosi LADbible.

Foto: AdMedia/SIPA

U priopćenju su također navedeni detalji hitnih službi, koje su reagirale na poziv upućen oko 13:51 po lokalnom vremenu. "Prvi hitni službenici i Hitna medicinska služba stigli su na mjesto događaja i pronašli žensku osobu u srčanom zastoju. Osoblje Hitne pomoći započelo je s naprednim mjerama održavanja života; međutim, pokušaji reanimacije bili su neuspješni te je smrt osobe proglašena u 14:32", navodi se.

Policija u Greenvilleu objavila je da je poziv hitnim službama uputio "poznanik" glumice. U izjavi Odjela policije Greenvillea stoji: "Službenici su, u pratnji osoblja Hitne pomoći, odgovorili na dojavu o ženskoj osobi bez svijesti oko 13:50 u nedjelju. Preliminarna istraga nije ukazala na bilo kakve znakove nasilne smrti ili sumnjive okolnosti."

Predstavnica glumice, Kasey Kitchen, također je potvrdila da vlasti istražuju što se dogodilo.

​- Istraga je u tijeku. Sutra bismo trebali znati više - rekla je Kitchen za NBC News.

*uz korištenje AI-ja



