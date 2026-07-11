FOTO Sjećate se glumaca serije 'Zabranjena ljubav'? Evo gdje su godinama kasnije i što rade

- Ja sam prvotno radila casting za seriju. Nisam ja bila odabrana za Viktoriju, ja sam radila casting i onda me tijekom castinga stalno producentica gledala i govorila: 'Ti bi bila dobra Viktorija'. Ja sam stalno dovodila druge glumice za tu ulogu i na koncu nakon što smo sve pogledali, ona je rekla: 'Ne, ja i dalje mislim da bi ti bila najbolja Viktorija - ispričala je ranije za RTL.hr. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija