FOTO Sjećate se glumaca serije 'Zabranjena ljubav'? Evo gdje su godinama kasnije i što rade

Od prve epizode koja je izašla 25. listopada 2004. godine snimilo se četiri sezone s 805 epizoda. Kroz seriju smo pratili zabranjenu ljubav između brata i sestre blizanaca koje su razdvojili na dan rođenja. Pogledajte u galeriji gdje je glumačka postava danas.
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'Zabranjena ljubav' bila je puna uspona i padova te nevjerojatnih zapleta, a neki od glavnih glumaca i danas su poznati upravo po ulogama u ovoj sapunici.
| Foto: rtl
'Zabranjena ljubav' bila je puna uspona i padova te nevjerojatnih zapleta, a neki od glavnih glumaca i danas su poznati upravo po ulogama u ovoj sapunici. |
Foto: rtl
'Zabranjena ljubav' bila je puna uspona i padova te nevjerojatnih zapleta, a neki od glavnih glumaca i danas su poznati upravo po ulogama u ovoj sapunici.
| Foto: rtl
Jelena Perčin glumila je Anu Fijan, a danas je jedno od najpoznatijih domaćih glumačkih imena.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Gledali smo je u 'Dobrim namjerama', 'Hitnoj 94', 'Zori Dubrovačkoj' te mnogim filmovima.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Upravo je na setu serije 'Zora dubrovačka' upoznala Momčila Otaševića, za kojeg se udala 2018. godine.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Početkom 2023. objavili su da se razvode. Zajedno imaju dvoje djece.
| Foto: Boris Šćitar/Pixsell
Danas Jelena Perčin glumi u RTL-ovoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti'.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Jurica Galoic/PIXSELL/ ilustracija
Glumicu i pjevačicu Antoniju Šolu mnogi pamte po ulozi razmažene i problematične Tine Bauer.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Nakon serije se okrenula pjevanju, a upravo je ona autorica stihova pjesme 'Srce nije kamen', koja je bila uvodna pjesma 'Zabranjene ljubavi'.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Ista je pjesma 2006. bila prozvana najslušanijom pjesmom te godine.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Od tada je Antonija postala jedna od naših najpoznatijih pjevačica, a nekoliko je puta nastupala i na Dori.
| Foto: Privatni albumi
Uz pjevanje se bavi i pisanjem tekstova, a stihove je pisala za Olivera Dragojevića, Ninu Badrić, Maju Šuput, Toše Proeskog i mnoge druge.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Zoran Pribičević je u 'Zabranjenoj ljubavi' utjelovio Danijela Lončara.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Radnja serije vrtjela se oko njega i njegove sestre blizanke Petre u koju se zaljubio. Nakon dvije sezone je njegov lik u sapunici umro, ali je svakako ostao među najzapamćenijima.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Nakon što je napustio seriju 'Zabranjena ljubav', proslavio se u svijetu glume. Pojavio se u hit seriji 'Larin izbor', gledali smo ga u 'Mamutici'. Posudio je glas u nekim sinkroniziranim crtanim filmovima, a glumio je i u kazalištu. Zoran je imao uloge i u stranim produkcijama.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Osim glume, Zoran je osmislio i aplikaciju 'Pričalica'. Danas vodi obiteljski život. Sa suprugom Alenkom Žganjer vjenčao se 2011. godine, a zajedno imaju dvoje djece.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Sestru blizanku, Petru, u seriji je glumila Anita Berisha.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Iako je imala vrlo uspješnu ulogu u seriji, Anita se nakon nje povukla iz svijeta glume i iz javnog života.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Kratko vrijeme okušala se kao voditeljica u dječjim emisijama, a danas radi u svojoj struci kao ekonomistica.
| Foto: Marijan Delija/24sata
Vodi obiteljski život. Živi sa suprugom Markom Beljanom, s kojim ima kćer.
| Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Glumac Mario Valentić započeo je karijeru kao maneken, a postao je i Mister turizma. Nakon toga dobio je ulogu u 'Zabranjenoj ljubavi', gdje je glumio Bornu Novaka.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Pojavio se i u 'Plesu sa zvijezdama', gdje je pobijedio s partnericom Anom Herceg. Glumio je u mnogim domaćim serijama kao što su 'Bibin svijet', 'Hitna 94' i 'Dolina sunca'.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Mario je po struci kineziolog te na društvenim mrežama često promovira zdrav život. Od 2016. godine je s Ljiljanom Mikić, s kojom ima sina Nou. Prije Ljiljane bio je u braku s Mirnom Maras, s kojom je dobio sina Niku.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Petru Kurtelu gledali smo u ulozi Lane Kos. Nakon hit serije nastavila se baviti glumom.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Najviše glumi u kazalištu. Sa suprugom Igorom Banovićem ima sina Relju.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
- Zabranjena ljubav nije toliko aktualna u mojem životu. Snimanje je bilo davno i ne sramim se tog angažmana, ali svejedno osjećam da sam danas miljama daleko od njega. Prvenstveno zato što se u tom vremenskom roku dogodilo mnogo i na privatnom, i na poslovnom planu - rekla je ranije.
| Foto: Instagram/Petra Kurtela
Petra je i influencerica sa zavidnom vojskom pratitelja, njih čak 34 tisuće.
| Foto: Instagram/Petra Kurtela
Foto Sandra Simunovic/Pixsell
Marija Kobić je ulogu Ive napustila je jer je željela putovati, a godinama kasnije čini se da živi punim plućima i ispunjava svoje snove.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Na društvenim mrežama često dijeli fotografije s egzotičnih lokacija.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Danas je instruktorica joge. Živjela je na tri adrese, u Dubaiju, Zagrebu i Baliju. Poznato je i da je bila u vezi s putopiscem Tomislavom Perkom, ali u međuvremenu su prekinuli.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Lik Maje Vuković, Bornine velike ljubavi, u seriji je glumila Mirna Medaković. Glumici je to bila prva televizijska uloga, a nakon snimanja prve sezone je upisala Akademiju dramske umjetnosti.
| Foto: YouTube
Nakon 'Zabranjene ljubavi' imali smo je prilike gledati u mnogim serijama kao što su 'Kud puklo da puklo', 'Bogu iza nogu', Zora dubrovačka'...
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Danas je majka sedmogodišnjih blizanki Zore i Kaje, koje su ove jeseni krenule u prvi razred osnovne škole.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Uz roditeljske obveze i brige, Mirna trenutačno usklađuje i snimanje serije 'U dobru i zlu' koja je nedavno krenula s emitiranjem na Novoj TV.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Dejana Marcikića proslavila je uloga nogometaša Igora Carevića.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Nakon snimanja serije posvetio se glazbi i televizijskoj produkciji, a početkom ove godine pojavio se u medijima sa svojim novim projektom.
| Foto: Luka Klun/Vecernji list
Riječ je o filmu 'Roniti' režisera Ivana Malekina, u kojem Dejan glumi sa svojom životnom partnericom, glumicom Miom Zarom.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Andrej Dojkić je u 'Zabranjenoj ljubavi' utjelovio Aleksandra Sašu Barića.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Često ističe da tu ulogu cijeni jer ga je upravo ona usmjerila prema glumi. Nakon toga je upisao Akademiju dramske umjetnosti.
| Foto: Boris Scitar/PIXSELL/Danijel Galić, Šimun Bućan i Petra Perkov
Danas je dio glumačke ekipe RTL-ove serije 'Sjene prošlosti'.
| Foto: Maja Bota Štrbe/RTL
Glumi inspektora Krunu koji je vrlo cijenjen među kolegama i nadređenima, no administracija i politika ga ne zanimaju pa je svjestan da neće napredovati dalje od sadašnje funkcije.
| Foto: MAJA BOTA ŠTRBE za RTL
Prije nego što se okušao u glumi, Mario Mlinarić se bavio manekenstvom. Postao je prvi pratitelj Mistera turizma 2000., a tri godine kasnije je dobio titulu prvog pratitelja Mistera Hrvatske. Nešto kasnije, 2005. godine, pojavio se u 'Zabranjenoj ljubavi' u ulozi fotografa Jakova Barišića.
| Foto: RTL
Njegova je uloga ostala zapamćena jer se tada po prvi put prikazala romansa između dva muškarca.
| Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell
U 'Zabranjenoj ljubavi' je glumio do 2008. godine, a onda se pojavio u serijama 'Najbolje godine' i 'Zakon ljubavi'.
| Foto: NOVA TV
Danas se aktivno bavi sportom, a zbog znanja o fitnessu je 2017. godine postao jedan od trenera u prvoj sezoni 'Života na vagi'.
| Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell
Osim toga, već nekoliko godina je voditelj popularnog showa 'Survivor' na Novoj TV.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Nikolu Benčića utjelovio je Marko Čabov.
| Foto: YouTube/screenshot
Gledatelji ga pamte po dugačkoj plavoj kosi s kovrčama, no Marko danas ima kratku kosu, a osim frizure - promijenio je ime i posao.
| Foto: Boris Ščitar/PIXSELL
Sada se zove Atam Puri i pod tim imenom se predstavlja na društvenim mrežama, uključujući Facebook i LinkedIn.
| Foto: Boris Ščitar/PIXSELL
Također, na njegovom LinkedInu piše da je direktor u firmi 'Source Smarter d.o.o.'. Bivši glumac obožava jogu i posvetio se podučavanju ove discipline. Mnogi ne znaju da se bavio manekenstvom, ali i građevinom.
| Foto: Facebook
Nadu Rocco mnogi pamte po ulozi Nade Horvat-Barić, vlasnice malenog kafića “Nana” u centru grada Zagreba.
| Foto: RTL
Gospođa Nada već je godinama u mirovini.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Svoje umirovljeničke dane provodi u druženju s obitelji, prijateljima, putovanjima i uzgajanju zdrave hrane koja joj je, priznala je jednom, spasila život.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Nada je još 2014. godine, dok je sudjelovala u showu 'Celebrity MasterChef', priznala da su joj sirova jela pomogla u borbi protiv osteoporoze i loše krvne slike
| Foto: Igor Soban/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA))
Mirsad Tuka, čija je smrt rastužila hrvatsku i regionalnu glumačku scenu, u 'Zabranjenoj ljubavi' utjelovio je Zlatka Fijana.
| Foto: YouTube
Bio je dio ansambla Kamernog teatra 55, a osim u 'Zabranjenoj ljubavi' glumio je u filmovima 'Praznik u Sarajevu', Nasleđe', 'Sindrom'.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL/
Mnogi ga pamte i po ulogama u serijama 'Srećni ljudi',Složna braća', 'Bila jednom jedna zemlja'...
| Foto: Facebook/srpskasport
Sanja Vejnović našla se u ulozi Viktorije Novak. Iako nikad nije diplomirala glumu, postala je jedno od omiljenijih lica.
| Foto: YouTube
- Ja sam prvotno radila casting za seriju. Nisam ja bila odabrana za Viktoriju, ja sam radila casting i onda me tijekom castinga stalno producentica gledala i govorila: 'Ti bi bila dobra Viktorija'. Ja sam stalno dovodila druge glumice za tu ulogu i na koncu nakon što smo sve pogledali, ona je rekla: 'Ne, ja i dalje mislim da bi ti bila najbolja Viktorija - ispričala je ranije za RTL.hr.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
Debitirala je u filmu 'Prijeki sud' sa 16 godina, a mnogi je pamte po ulozi Anđe u filmu 'Banović Strahinja', Ruženjke Hrabalove u 'Varljivom letu '68.' te Slave Raškaj u '100 minuta slave'.
| Foto: Slavko Midžor/Pixsell
Mnogi se dive njezinom mladolikom izgledom, pa nikad ne bi rekli da je prešla 60.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Često je proglašavana i najatraktivnijom glumicom u regiji, a 2012. godine našla se čak i na IMDb listi među najljepšim glumicama svijeta starijim od 40 godina.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Vanja Matujec u 'Zabranjenoj ljubavi' glumila je lik medicinske sestre Biserke koja je odgajala Danijela, sina svog supruga Josipa za kojeg se kasnije saznalo da ima još jedno dijete, Danijelovu sestru blizanku Petru.
| Foto: YouTube
Vanja je zapaženu ulogu ostvarila i u filmu 'Šuma summarum', a nakon 'Zabranjene ljubavi' pojavila se u 'Crno-bijelom svijetu' te 'Stipi u gostima'.
| Foto: Goran Stanzl/Pixsell