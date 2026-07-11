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FOTO Sjećate se glumaca serije 'Zabranjena ljubav'? Evo gdje su godinama kasnije i što rade

Od prve epizode koja je izašla 25. listopada 2004. godine snimilo se četiri sezone s 805 epizoda. Kroz seriju smo pratili zabranjenu ljubav između brata i sestre blizanaca koje su razdvojili na dan rođenja. Pogledajte u galeriji gdje je glumačka postava danas.
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FOTO Sjećate se glumaca serije 'Zabranjena ljubav'? Evo gdje su godinama kasnije i što rade
'Zabranjena ljubav' bila je puna uspona i padova te nevjerojatnih zapleta, a neki od glavnih glumaca i danas su poznati upravo po ulogama u ovoj sapunici. | Foto: rtl
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'Zabranjena ljubav' bila je puna uspona i padova te nevjerojatnih zapleta, a neki od glavnih glumaca i danas su poznati upravo po ulogama u ovoj sapunici. | Foto: rtl
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